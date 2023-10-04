Haber: Mert Osman Erman

Elektrikli otobüs, Venedik'e bir köprü ile bağlanan Mestre'de demiryolu raylarına yaklaşık 15 metre (50 feet) düştü ve bir bariyeri yırttı.

Şehir valisi Michele Di Bari'ye göre ölüler arasında 5 Ukraynalı, 1 Alman ve İtalyan şoför de bulunuyordu.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, "büyük bir trajedi" yaşandığını söyledi. "Kelimeler yok" dedi, sosyal medyada açıklama yaptı.

Salı akşamı flyover'ın güvenlik kamerası görüntüleri, aracın başka bir otobüsü geçerken karayolundan yuvarlandığını gösterdi.

Bir kurtarıcı, "gençlerin trajedisi, çok gençlerin trajedisi, birkaç yetişkin hariç," dedi.

Acil servisler, ölüler arasında bir bebek dahil 3 çocuk olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Bilinen 15 kişi yaralandı, bunlardan 5'i ciddi durumdaydı. Venedik yetkilileri, aralarında Ukraynalılar, Avusturyalılar, İspanyollar ve diğer yabancı turistlerin de bulunduğunu söyledi.

Yaralananlar arasında 16 yaşındaki iki genç ve iki daha küçük çocuk olduğunu belirtti yerel vali.

İki Alman kardeş, 7 ve 13 yaşlarında, yakındaki Treviso hastanesinde kırık kemikler için tedavi ediliyordu. Aileleri kaza sırasında hayatını kaybetti ve çocuklara danışmanlık veriliyordu.

Otobüs, 39 kişiyi taşıyordu ve Salı günü saat 19:45'te (17:45 GMT) kaza yaptı. Görünüşe göre Venedik'in tarihi merkezinden turistleri Marghera bölgesindeki bir kamp alanına götürmek için yerel bir şirket tarafından kiralanmıştı. Otobüs şirketi, 13 tonluk aracın elektrikli olduğunu belirtti ve daha önceki raporları, metan gazıyla çalıştığını da reddetti. İtfaiye komutanı Mauro Longo, otobüsün pillerinin ateş aldığını ve otobüsü temizlemenin karmaşık bir operasyon olduğunu söyledi.

Tanıklar, insanların çığlık duyduklarını ancak alevlerin müdahale etmeye çok yüksek olduğunu söyledi.

27 yaşındaki bir Gambiyalı işçi ve bir meslektaşı, olay yerine ulaşan ilk kişiler arasındaydı. Üç veya dört kişiyi otobüsten çıkardığını, bunlar arasında genç bir kızın da olduğunu anlattı.

Leonardo adında bir adam, güçlü bir fren sesi duyduğunu ve ardından çarpma sesini duyduğunu ve neler olduğunu öğrenmek için hızla olay yerine gitmeye çalıştığını söyledi. "Yardım etmek istedim," dedi, "ama arkadaşım ve bir polis memuru, otobüs hâlâ alevler içindeydi ve patlamaya karşı tehlikede olduğu için beni engelledi."

Belirsiz olan, otobüsün yolun inişli bir bölümünde köprüden ayrıldığı ve bir koruyucu korkuluk ve metal bariyerden geçtiği. Polis, kaza yerine yakın güvenlik kameralarından gelen videoyu inceliyor.

40 yaşındaki şoför Alberto Rizzotto, otobüs şirketinde 7 yıl çalışmıştı ve kazadan önce fren yapmaya çalıştığına dair yol üzerinde herhangi bir işaret yoktu.

Son Facebook gönderisinde "Venedik'e servis" yaptığını söyledi, Bir teori, kazadan hemen önce hasta olmuş olabileceği ve otobüsün kontrolünü kaybetmeden önce olduğunu düşünüyor.

La Linea otobüs şirketinden Massimo Fiorese, aracın bir yıldan az bir süre önce üretildiğini ve şoförünün çok deneyimli olduğunu belirtti.

"Otobüsün düşmeden hemen önceki videosu var," dedi, "Araç geliyor, hızını kesiyor ve fren yapıyor. Korkuluklardan geçerken neredeyse duruyor. Bence şoför aniden hasta olmuş olmalı, çünkü başka bir açıklaması yok."

İtfaiyeciler otobüsün enkazını Çarşamba günü erken saatlerde olay yerinden kaldırdılar.

Kurbanların ailelerine destek sağlamak için yakındaki bir hastanede psikologlar ve psikiyatristler tarafından işletilen bir karşılama noktası kuruldu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkenin düşüncelerinin kurbanlar ve aileleri ve arkadaşlarıyla olduğunu söyledi.