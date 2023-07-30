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İSTANBUL- Sony, tarafından oluşturulan Siper-Man evreninin ön plana çıkan karakterlerinden biri olan Venom'un üçüncü filminin geleceği açıklandı. Tom Hardy'nin yine başrolü üstlendiği film 12 Temmuz 2024 yılında vizyona girecek.

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