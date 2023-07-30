Barbie fırtınası: markalar çılgına dönüyor! Barbie fırtınası: markalar çılgına dönüyor!

İSTANBUL- Sony, tarafından oluşturulan Siper-Man evreninin ön plana çıkan karakterlerinden biri olan Venom'un üçüncü filminin geleceği açıklandı. Tom Hardy'nin yine başrolü üstlendiği film 12 Temmuz 2024 yılında vizyona girecek. 

HABER: METE YILMAZ 