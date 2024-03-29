23-25 Mart 2024 tarihleri arasında Gaziantep ilinde yapılan Okul sporları grup müsabakalarında Veysel Karani İmam Hatip Spor proje okulu bütün maçlarını kazanarak bölge şampiyonu oldu. Veysel Karani İHL Spor Proje Okulu tenis takımı İzmir yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Veysel Karani İHL Spor Proje Okulu Müdürü Mehmet Siraç Dadak, hedeflerinin okul olarak bütün kategorilerde Türkiye dereceleri elde etmek olduğunu söyledi. Okul Müdürü Dadak; "Okulumuzun emektar Beden eğitimi öğretmeni Ekrem İnci uzun bir aradan sonra tekrar tenis branşında büyük bir başarıya imza attı. İnşallah aynı başarıyı Türkiye finalinde de gösterirler. Emeklerine yüreğini sağlık." dedi.