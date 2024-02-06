Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 60 günde yapımı tamamlanıp 21 Mayıs 2023'te hasta kabulüne başlanan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nde 180 bin poliklinik ve 6 bin 300 acil sağlık hizmeti verildi.

AA