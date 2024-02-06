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60 günde tamamlanan hastanede 180 bin poliklinik hizmeti verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay 'da, 60 günde yapımı tamamlanıp 21 Mayıs 2023'te hasta kabulüne başlanan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi 'nde 180 bin poliklinik ve 6 bin 300 acil sağlık hizmeti verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 60 günde yapımı tamamlanıp 21 Mayıs 2023'te hasta kabulüne başlanan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesinde 180 bin poliklinik ve 6 bin 300 acil sağlık hizmeti verildi.

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