Antik oyuncaklar Ankara'daki geçici sergide bir araya getirildi
Farklı müzelerin koleksiyonlarında yer alan antik çağların asırlarca toprak altında kalmış oyuncakları, bir araya getirildikleri Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici sergide, binlerce yıl sonra aynı topraklarda büyüyen çocuklarla buluşuyor.
Farklı müzelerdeki antik oyuncaklar Ankara'daki geçici sergide bir araya getirildi
Farklı müzelerin koleksiyonlarında yer alan antik çağların asırlarca toprak altında kalmış oyuncakları, bir araya getirildikleri Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici sergide, binlerce yıl sonra aynı topraklarda büyüyen çocuklarla buluşuyor.