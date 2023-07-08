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Farklı müzelerin koleksiyonlarında yer alan antik çağların asırlarca toprak altında kalmış oyuncakları, bir araya getirildikleri Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici sergide, binlerce yıl sonra aynı topraklarda büyüyen çocuklarla buluşuyor.

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