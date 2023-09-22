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Çalıştığı hastanenin duvarlarını resimlerle süsleyen engelli temizlik görevlisi resim öğretmeni oldu

Van'da temizlik görevlisi olarak görev yaptığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin duvarlarını resimlerle süsleyen işitme engelli Muhammed Nur Biçer, resim öğretmenliğine atanarak hayalini kurduğu mesleğine kavuştu.

Van'da temizlik görevlisi olarak görev yaptığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin duvarlarını resimlerle süsleyen işitme engelli Muhammed Nur Biçer, resim öğretmenliğine atanarak hayalini kurduğu mesleğine kavuştu.

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