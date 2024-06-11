11.06.2024

ClimateGPT iklim değişikliğiyle mücadeleyi desteklemeyi hedefliyor

İklim değişikliği odaklı ilk yapay zeka dil modeli olan ClimateGPT, küresel ısınmanın etkilerini hafifletmek için yapılan çalışmalara ve bu yöndeki bireysel çabalara destek olarak iklim kriziyle mücadeleye katkı sunmayı hedefliyor.