İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık oluşurken, kentteki Barajas Havalimanı ile Barselona'daki El Prat Havalimanı'nda aksamalar yaşanıyor.

Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları sekteye uğradı, internet hizmetleri aksadı.

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE) firması, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı. Açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü ve kesintinin sebebinin belli olmadığı kaydedildi.

İspanya'daki demir yolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki "Ulusal Elektrik Şebekesi'nin kesilmesi" nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, "Madrid Open" tenis turnuvası da elektrik kesintileri sebebiyle askıya alındı.

Politico'nun haberine göre, İspanya'da ismi belirtilmeyen bir yetkili, "İspanya'daki durumun idare edilmesi için kriz komitesi kuruldu. Şu aşamada bu dev kesintinin sebebine ilişkin bir kaynak yok. Siber saldırı ihtimali göz ardı edilmiyor ve soruşturmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Independent'in haberine göre, İspanya'daki radyo ağı Cadena Ser, Başbakan Pedro Sanchez'in durumu değerlendirmek üzere Red Electrica'nın merkezine doğru yola çıktığını duyurdu.

REE'nin X hesabından yapılan açıklamada, elektriğin tekrardan sağlanmasının kademeli yürütülen bir süreç olacağı, arzı sağlamak için çalışmalara devam edildiği belirtildi.

İspanyol şebekesi, ülkenin güneyinde ve kuzeyinde elektriğin sağlanmaya başladığını bildirdi.

İspanya'nın iki büyük elektrik şirketi Endesa ve Iberdrola kesintinin sebebini araştırıyor.

El Pais'in haberine göre de İspanyol hükümeti kesintilerle ilgili soruşturma başlatırken, güvenlik güçlerinin Madrid sokaklarına konuşlandırıldığı bildirildi.

Başbakan Sanchez'in kabinesindeki ilgili bakanlarla, kriz masasını toplayacağı bildirildi.

Madrid özerk yönetim hükümet başkanı Isabel Diaz Ayuso, İspanyol hükümetinden, ordunun düzenin korunmasını güvenceye alabilmesi için 3. seviye Acil Durum Planı’nı devreye sokmasını istedi.

İspanya Sağlık Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da bölge yetkilileriyle iletişimde olunduğu ve elektrik kesintisinin kapsamının araştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, hastanelerin hizmet sağlamak için ek sistemlerinin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Elektrik kesintisinin ardından İspanya'da hastanelerde temel bakımın sağlanması amacıyla acil olmayan faaliyetler askıya alındı.

"Düzelmesi 10 saat sürebilir"

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica'dan yapılan açıklamada, söz konusu elektrik kesintisinin tarihte benzeri olmadığı ifade edilirken, elektriğin ülkenin büyük bölümüne yeniden sağlanmasının 6 ila 10 saati bulabileceği kaydedildi.

Portekiz'de elektrik kesintisi konusunda tam normalleşme "bir haftayı bulabilir"

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, İspanya gibi ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanan Portekiz'de, tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurdu.

REN tarafından ülkeyi etkileyen elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İspanya ve Portekiz'i geniş çapta etkileyen elektrik kesintisinin sebebinin İspanya'nın elektrik şebekesinden kaynaklandığı savunuldu.

Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığı belirtilen açıklamada, Portekiz'de tam normalleşmenin bir haftayı bulabileceği tahmini yer aldı.

Portekiz Başbakanı Montenegro, elektrik kesintisinde siber saldırı göstergesi olmadığını söyledi

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ülkeyi etkileyen elektrik kesintisi sorununun "birkaç saat içinde" düzelebileceğini ve kesintide siber saldırıya ilişkin gösterge olmadığını belirtti.

BBC'nin haberine göre Montenegro, İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Montenegro, "Birkaç saat içinde Portekiz'de halka elektriğin yeniden sağlanmasını bekliyoruz." dedi.

Portekiz ve İspanya'yı etkileyen elektrik kesintisinin arkasında siber saldırının olduğuna dair "hiçbir gösterge" bulunmadığını dile getiren Montenegro, kesintisinin nedeninin henüz tespit edilemediğini ifade etti.

Montenegro, sorunun Portekiz'den kaynaklanmadığına dikkati çekti.

Portekiz hükümetinin resmi internet sitesine erişilemiyor

Portekiz'de elektrik kesintisi nedeniyle hükümetin resmi internet sitesine erişilemediği bildirildi.

Siteye girmek isteyenlerin "Hükümet portalı şu anda hizmet verememektedir. Hizmeti en kısa sürede yeniden sağlamaya çalışacağız." mesajıyla karşılaştığı kaydedildi.

Lizbon Havalimanı'na polis takviyesi

Lizbon Havalimanı'nda düzeninin sağlanması amacıyla gönderilen polis ekiplerine takviye yapıldığı bildirildi.

Portekiz Haber Ajansına (LUSA) göre, emniyet yetkilileri ülkedeki elektrik kesintisinin havalimanındaki duruma etkisine ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, havalimanındaki düzenin sağlanması için buradaki polis gücüne ek olarak daha fazla polisin görevlendirildiğini açıkladı.

Polis yetkilisi, elektrik kesintisi nedeniyle düşük maliyetli havayolu şirketlerinin faaliyet gösterdiği terminalin kapatıldığını aktardı.

Kesintiye "voltajda dengesizlik" yol açmış olabilir

Portekiz yerel medyasında ise elektrik kesintilerinin ülke çapında yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Politico'nun haberine göre, Portekiz'deki elektrik operatörü E-Redes'ten yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin "Avrupa güç şebekesindeki bir problemden" kaynaklandığına işaret edildi.

Açıklamada, voltajda dengesizliğin, kesintiye yol açmış olabileceği ifade edildi.

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın güneybatısındaki Alaric Dağı'nda çıkan ve Perpignan ile doğu Narbonne kenti arasındaki yüksek gerilim hattına zarar veren yangının da olası bir neden olarak belirlendiği kaydedildi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'dan gelen görüntülerde bir metro istasyonunun kapatıldığı görüldü.

Lizbon'da kartlı ödemelerin durması sonucu ATM'lerde kuyruklar oluştu. Bölge sakinleri, trenlerin çalışmadığını belirtti.

Lizbon kentindeki Humberto Delgado Havalimanı'nın da elektrik kesintisi nedeniyle uçuşlara kapatıldığı aktarıldı.

Portekiz hava yolu şirketi "TAP Airlines", bir sonraki açıklamaya kadar havaalanlarına gidilmemesi için uyarıda bulundu.

Lizbon'da kartlı ödemelerin durması sonucu ATM'lerde kuyruklar oluştu. Bölge sakinleri, trenlerin çalışmadığını belirtti.

Lizbon kentindeki Humberto Delgado Havalimanı'nın da elektrik kesintisi nedeniyle uçuşlara kapatıldığı aktarıldı.

Portekiz hava yolu şirketi "TAP Airlines", bir sonraki açıklamaya kadar havaalanlarına gidilmemesi için uyarıda bulundu.

Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgeleri de etkilendi

Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini aktardı. Son bilgilere göre, Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi.

Fransız basınının İspanyol elektrik dağıtıcısı REE'den yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, geniş çaplı elektrik kesintisinden etkilenen yerler arasında Fransa'nın güneyi de yer aldı.

REN'in açıklamalarına dayandırılan haberlerde ise Fransa'da meydana gelen kesintinin İspanyol elektrik şebekesine bağlı olunan noktalarda gerçekleştiği belirtildi.

Fransız elektrik dağıtım şirketi EDF'den kesintilere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Baş Sözcüsü Paula Pinho, X hesabından yaptığı açıklamada Komisyonun, kesintinin nedenini saptayabilmek için İspanya ve Portekiz hükümetleri ile temas halinde olduğunu belirtti.

Pinho, sistemlerin tekrar çalışır hale gelmesi için gerekli protokollerin uygulamaya konduğunu kaydetti.

Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE), EFE'ye yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisinin yaşandığını ancak hizmetin geri döndüğünü ifade etti.

"Sakinler bulundukları yerde kalsın" çağrısı

BBC'nin haberine göre Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, sakinlere mümkün olduğunca bulundukları yerde kalmaları çağrısı yaptı.

Tüm yolları açık tutmak istediklerini dile getiren Almeida, bazı otoyol tünellerinin de kapatılmak zorunda kaldığını belirtti.

Almeida, sakinlerden yalnızca "gerçekten acil" durumlarda acil servisleri aramalarını istedi.

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica firması, "tarihte benzeri olmayan" bu durumun ardından, ülkede birçok bölgeye elektriğin sağlanmasının 6 ila 10 saati bulabileceğini açıkladı.

Portekiz Haber Ajansına (LUSA) göre Portekiz'in Bölgesel Uyumdan sorumlu Bakan Yardımcısı Manuel Castro Almeida, yaptığı açıklamada Portekiz'i etkileyen enerji kesintisinin bir siber saldırıdan kaynaklanabileceğini ve bunun İspanya, Fransa ve Almanya'yı da etkilediğini belirtti.

İspanya'da tren seferleri durduruldu

El Pais'in haberine göre, Madrid'deki bazı noktalarda sorunlar çıkması nedeniyle istasyonlara takviye kuvvet gelmesi talep edildi.

İspanya Demir Yolları, X üzerinden yaptığı açıklamada, tüm şirketlerin tren seferlerinin bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğu ifade edildi.

Madrid Metrosundan yapılan açıklamada da kentteki tüm metro istasyonlarının kapatıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE), İspanya’nın enerji tedarikine yardımcı olunduğunu belirtti.

İspanya'nın bazı bölgelerinde elektrik sorunu çözülüyor

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE), ülkenin bazı bölgelerindeki trafo merkezlerinde yaşanan sorunun çözüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, elektrik sorununun mümkün olan en kısa sürede çözülmesi için çalışmalara devam edildiği belirtildi.

İspanya'nın büyük elektrik şirketlerinden Endesa da Barselona şehrinin Maresme ve Garraf gibi bölgelerinde enerji sağlanmaya başlandığını kaydetti.

İspanya Başbakanı, elektrik kesintilerinin nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkeyi ve Portekiz'i etkileyen elektrik kesintilerine neyin neden olduğunun henüz bilinmediğini belirtti.

Başbakan Sanchez, başkent Madrid'deki La Moncloa Sarayı'nda ülkede öğlen saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintisine ilişkin açıklamada bulundu.

Kesintilere ilişkin spekülasyonlar konusunda halka uyarıda bulunan Sanchez, ülkesinde "elektrik krizi" ilan edildiğini söyledi.

Sanchez, elektrik kesintisinin sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu kesintinin nedenlerine ilişkin henüz kesin bir bilgiye sahip değiliz. Hiçbir varsayımı göz ardı etmiyoruz, kesintinin sebeplerini öğreneceğiz." diye konuştu.

Elektrik kapasitesinin yüzde 35'i yeniden sağlandı

BBC'nin haberine göre İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, hizmetin yeniden sağlandığı bölgelerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Katalonya, Aragon, Bask, Galiçya, Asturias, Navarre, Kastilya ve Leon, Extremadura, Andalucia ve La Rioja'nın bazı bölgelerine enerji verildiği, diğer bölgelere de kademeli tedarike başlanacağı duyuruldu.

İspanya Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, enerji talebinin yüzde 35'inin karşılandığını, 680 trafo merkezinden 350'sinin yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, ülke genelinde elektrik hizmetinin gece boyunca kademeli olarak yeniden sağlanmasının beklendiğini bildirdi.

REN, Portekiz'de 750 bin müşteriye yeniden enerji sağlandığını açıkladı.

İspanya İçişleri Bakanlığı, bugünkü elektrik kesintisinin ardından istenen bölgelerde "acil durum" ilan edileceğini açıkladı.

Yolda kalan trenlerdeki tahliye işlemleri sürüyor

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, X hesabından yaptığı paylaşımda elektrik kesintisi nedeniyle 116 trenin yolda kaldığını belirtti.

Puente, saat 18.30 itibarıyla 26 trenin tahliye işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Sanchez, İspanya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 60'ının 5 saniyede yok olduğunu söyledi

Başbakan Sanchez, başkent Madrid'deki Başbakanlık konutunda (Moncloa) ülkede öğlen saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintisine ilişkin düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ardından ikinci kez açıklamada bulundu.

Sanchez, "Ülke genelinde elektrik akımının neredeyse yüzde 50'si yeniden sağlandı ve tüm bölgelerde iyileşme kaydediliyor." ifadesini kullandı.

Elektrik tedarikini tamamen düzeltmek için çalıştıklarını söyleyen Sanchez, kriz zamanında ülkesiyle dayanışma gösteren Fransa ve Fas'a teşekkür etti.

Sanchez, ülkesinin normale dönüşüne ilişkin, "Normale dönmek tam olarak ne kadar zaman alacak, bu elektrik şirketinin bize kesin olarak söyleyemediği bir şey. Sistemin teknik olarak sıfıra düşmesi daha önce hiç yaşanmamıştı." dedi.

İspanya Başbakanı Sanchez, şunları söyledi:

"Elektrik şirketi bize dün 12.33'te sistemden 5 saniye içinde 15 gigavatlık üretimin aniden kaybolduğunu bildirdi. Bu daha önce hiç yaşanmamış bir şey. Fikir vermesi açısından 15 gigavat o anda ülkenin ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ına denk geliyordu."

Sanchez, ülkeyi sarsan kesintinin sebebinin henüz belirlenemediğini, hem devlet hem de özel sektörün koordineli bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Elektrik kesintisinin nedenine ilişkin hiçbir ihtimali göz ardı etmediklerini yineleyen Sanchez, tüm olasılıkların analiz edildiğini belirtti.

Sanchez, halkın rahat olması gerektiğini söyleyerek, ülkede güvenlik probleminin yaşanmadığını ve ilave güvenlik güçlerinin görev yaptığını anlattı.

Trenlerde mahsur kalan 35 bin kişi kurtarıldı, 11 tren tahliye edilmeyi bekliyor

Sanchez, bazı bölgelerin yakıt talebinde bulunduğunu ve bu talebe cevap verildiğini söyledi.

İletişimde kesintilerin devam ettiğini aktaran Sanchez, elektrik tedarikinin düzelmesiyle bu problemin de ortadan kalkacağını ifade etti.

Sanchez, hava trafiğindeki aksamalara değinerek, yaklaşık 6 bin uçuştan 344'ünün iptal edildiğini belirtti.

Yüzden fazla trende mahsur kalan 35 bin kişinin kurtarıldığını aktaran Sanchez, ulaşılması zor noktalardaki 11 trenin tahliye edilmeyi beklediğini ifade etti.

Sanchez, iş dünyasının elektrik kesintisinden etkilenmesine rağmen finans piyasaları ve borsaların "iyi bir kapanış" yaptığını dile getirdi.

Elektrik akımının yeniden sağlanması bölgelere göre değişiyor

Başbakan Sanchez, elektrik tedarikinin gün içinde ülke çapında düzeltilmesi için çalıştıklarına, aksaklık yaşanabilecek yerler için gerekli ek tedbirlerin alınacağına değindi.

Elektrik akımının düzeltilmesinin bölgelere göre değişkenlik gösterdiğine dikkati çeken Sanchez, bazı bölgelerde elektrik akımının yüzde 97 oranında sağlandığını, bazılarında akımın yüzde 15'in altında kaldığını kaydetti.

8 bölge, merkezi hükümetin yönetimi devralmasını istedi

Sanchez, ülkedeki 8 bölgenin özerk yapıya sahip İspanya'da yerel yönetimlerin idarelerini merkezi hükümete devrettiği 3. seviye acil durum planı talebinde bulunduğu söyledi.

İspanya Başbakanı Sanchez, Madrid'in yanı sıra bu bölgelerin Endülüs, Kastilya-La Mancha, Extremadura, Galiçya, La Rioja, Murcia ve Valensiya olduğunu ifade etti.

Sanchez, bu bölgelerde okulların açık kalacağını ancak eğitim faaliyetlerinin yapılmayacağına dikkati çekerek, çalışanların ise öncelikle güvenliklerini göz önünde bulundurmalarını istedi.

"Kesintiyle baş etmek için alternatif planlar hazırlanıyor"

Sanchez, elektrik hattı teknisyenlerinin kesintinin sebeplerini bulmak ve çözmek için çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yaparak, İspanya'nın kesintiyle baş etmek için alternatif planlar hazırladığını aktardı.

İspanya'nın kuzey ve güneyindeki bazı bölgelerde elektrik akımının yeniden sağlanmaya başladığını aktaran Sanchez, ülke genelindeki hidroelektrik santrallerinin yeniden aktifleştiğini, bu durumun elektrik akımının ülke çapında yeniden sağlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Elektrik kesintisinden ATM'lerin etkilendiğini vurgulayan Sanchez, ödeme sistemlerinin çalıştığını ifade etti.

Sanchez, ülkesinin NATO dahil çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olduğuna dikkati çekti.

Elektrik kesintisi nedeniyle halkın çektiği sıkıntılara ek olarak ekonomik kayıpların da olduğunu hatırlatan Sanchez, "Hükümet olarak bugün yaşananların ne kadar büyük etki ve öneme sahip olduğunun bilincindeyiz." şeklinde konuştu.

Sanchez, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin durum değerlendirmesi için toplanacağını ve gerekli görülmesi durumunda ek tedbirler alacaklarını sözlerine ekledi.

İspanya'da 3. seviye acil durum planı neleri kapsıyor?

Sivil Savunma Sistemi Kanunu'na göre, geniş çaplı acil durumlar için ayrılan 3. seviye acil durum planı, özerk yapıya sahip İspanya'da İçişleri Bakanlığının tüm idareler genelinde kaynakların yönetimini ve koordinasyonunu üstlenmesini kapsıyor.

Bakanlık, gerekli gördüğünde ülke çapında asker ve ekipman seferber etme hakkına sahip oluyor.

Sivil Savunma Sistemi Kanunu kapsamındaki 3. seviye acil durum "ilan edilen ve ulusal çıkarları ilgilendiren acil durumlara" karşılık geliyor.

AB'den İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintilerine dair açıklama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintileriyle ilgili durumu yakından takip ettiklerini ve sorunun giderilmesi için destek vereceklerini bildirdi.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından İspanya'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisi hakkında konuştuğunu belirten von der Leyen, AB düzeyindeki Elektrik Koordinasyon Grubunun yanı sıra hem ulusal hem de Birlik yetkililerinin desteğe hazır olduğunu ifade ettiğini kaydetti.

Von der Leyen, "Elektrik sisteminin eski haline getirilmesine yardımcı olmak için çabaları koordine edeceğiz ve bilgi paylaşacağız. Yakın temas halinde kalmakta mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

İspanya ve Portekiz genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanırken, iletişim ve ulaşım ağlarının sekteye uğradığı belirtiliyor.

NATO Genel Sekreteri Rutte, İspanya Başbakanı Sanchez ile elektrik kesintilerini görüştü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bilgilendirmesi üzerine ülkesindeki elektrik kesintileriyle ilgili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada İspanya Başbakanı Sanchez'in ülkesindeki geniş kapsamlı elektrik kesintileriyle ilgili NATO'yu da bilgilendirdiği yönündeki ifadesini doğruladı.

Yetkili, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin, Sanchez ile kesintilerin ardından görüşme yaptığını belirtti.

2006'da da Avrupa'da geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanmıştı

4 Kasım 2006'da Fransa'dan başlayarak, Almanya, Belçika, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde büyük elektrik kesintileri yaşanmıştı.

15 milyondan fazla kişinin etkilendiği olayın yaşandığı ülkelerde ulaşım, sanayi ve günlük yaşamda ciddi aksaklıklar meydana gelmiş, elektrik yaklaşık 2 saat boyunca sağlanamamıştı.

Kesintiler nedeniyle havaalanlarında operasyonlar aksamış, trafik ışıkları çalışmamış ve elektrikle çalışan trenler durmuştu.

Avrupa Konseyinden yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin sebepleri arasında güvenlik prosedürlerinin ve teknik araçlarının yetersizliği, diğer Avrupa iletim operatörlerinin bilgilendirilmemesi ve şebeke güvenilirliği ile işletilmesine yönelik yetersiz yatırımlar gösterilmişti.