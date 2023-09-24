23.09.2023

İstanbul'da Pakistan MİLGEM teslimatı ile karakol gemilerini denize indirme töreni yapıldı

İstanbul'da ADKG Projesi'nin birinci gemisi Akhisar ve ikinci gemisi Koçhisar'ın denize indirilmesi ile Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında Pakistan Silahlı Kuvvetleri için üretilen dört gemiden ilki olan PNS Babur için teslim töreni gerçekleştirildi.