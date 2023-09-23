İzmir Valisi Süleyman Elban, 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek; dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e "milyonun üzerinde bir katılım" beklediklerini belirtti.
AA
İzmir Valisi Süleyman Elban, 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek; dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e "milyonun üzerinde bir katılım" beklediklerini belirtti.
AA
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