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Çalıştığı hastanenin duvarlarını resimlerle süsleyen engelli temizlik görevlisi resim öğretmeni oldu

Türk İşaret Dili tercümanları adalet sisteminde işitme engellilerin ''sesi'' oluyor

Temizlik personeli olarak çalıştığı üniversitenin tıp fakültesini kazandı

İzmir Valisi Süleyman Elban, 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek; dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 'e "milyonun üzerinde bir katılım" beklediklerini belirtti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek; dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e "milyonun üzerinde bir katılım" beklediklerini belirtti.

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