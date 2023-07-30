Kemoterapi süreçlerinde saçlarının dökülmesinden ötürü çok üzülen ve bu duyguyu diğer hastaların da yaşamasını istemeyen iki kanser savaşçısı, sabırla uzattıkları saçlarını kestirerek kanser hastalarına peruk olarak bağışladı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Pınar köyünde yaşayan ve uzun süren yumuşak doku (sarkom) kanseri tedavisinin ardından kontrolleri için babasıyla sık sık Ankara'ya gelen Seher ile 12 yıl önce yakalandığı meme kanserini yenen 61 yaşındaki Şadiye Kılıç, kanser hastalarına destek için çalışan Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneğiyle anlamlı bir farkındalığa imza attı.

AA