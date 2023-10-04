TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de havacılık sanayisi için geliştirdiği motor çözümlerini tanıttı.
AA
TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de havacılık sanayisi için geliştirdiği motor çözümlerini tanıttı.
AA
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