TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI),  Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de havacılık sanayisi için geliştirdiği motor çözümlerini tanıttı.

AA