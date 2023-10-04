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Sivas'ta kent meydanı dron ile görüntülendi

Türkiye’nin en büyük feribotları Van Gölü’nde hizmet veriyor

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de havacılık sanayisi için geliştirdiği motor çözümlerini tanıttı.

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