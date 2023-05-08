Ankara

CNN'in haberine göre, Vietnam'ın Tuong Duong bölgesinde 6 Mayıs'ta sıcaklık 44,2 santigrat dereceye ulaşırken, komşusu Laos'un Luang Prabang kentinde termometreler 43,5 santigrat dereceyi gösterdi.

Hava tarihçisi Maximiliano Herrera, bunun, Vietnam'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık olduğunu belirtti.

Laos'ta ise geçen ay 42,7 ile en yüksek sıcaklık kaydedilmişti. Herrera, hafta sonu sıcaklığın 43,5 santigrat dereceye ulaşmasıyla yeni sıcaklık rekorunun kırıldığını ifade etti.

Güneydoğu Asya bölgesi, her yıl nisan ve mayıs aylarında mevsimsel muson yağmurları başlamadan önce yılın en sıcak zamanlarını yaşıyor.

Bölge genelinde sıcaklıkların gelecek günlerde normale dönmesi bekleniyor ancak araştırmalar iklim krizinin artmasıyla benzeri görülmemiş hava olaylarının daha da yaygınlaşacağına işaret ediyor.

Araştırmada, 39,4 santigrat derece ve üstündeki tehlikeli sıcak hava dalgalarının görülme sıklığının yeni yüzyılın başlamasıyla 3 ila 10 kat artacağı tespit edilmişti.

Söz konusu araştırmada, Asya kıtasının büyük bir bölümünü kapsayan tropik bölgelerde, gelecek yüzyılda "aşırı tehlikeli sıcaklık" olarak tanımlanan 51 santigrat dereceye ulaşan günlerin iki katına çıkacağı vurgulanmıştı.

AA