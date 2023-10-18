İstanbul

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Norveç'in Tonsberg kentinden 29 Nisan'da yola çıkan ve 100'den fazla kanal geçerek 3 bin 500 kilometre yol kat eden gemi, İstanbul'a ulaştıktan sonra 15 Ağustos'ta müzede sergilenmeye başladı.

Bin yıl önce kargo gemisi olarak kullanıldığı düşünülen Viking yelkenlisinin bire bir kopyası olan 20 metrelik gemi, ekim ayı sonunda Şehir Hatları Haliç Tersanesi'nde bakıma alınacak.

Modern Vikingler'in tarihe geçen 93 günlük deniz yolculuğunu yaptığı geminin kopyası, tersanedeki işlemlerin ardından Akdeniz'e yelken açacak.

Rahmi M. Koç Müzesi'nde yarın, Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) ve Norveç Oseberg Viking Miras Vakfı iş birliğiyle "İki Gemi ve 10. Yüzyılın İki Gemi İnşa Tekniği: Yenikapı 12 ve Saga Farmann" başlıklı panel gerçekleşecek.

Panelde, Saga Farmann ile 2019'dan bu yana müzede sergilenen Yenikapı 12 gemisi ele alınacak.