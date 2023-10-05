Temsilciliğin rezidansında düzenlenen resepsiyona, WA Sekretarya Başkanı Büyükelçi György Molnar, WA Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Jaideep Mazumdar'ın yanı sıra çok sayıda üst düzey diplomat katıldı.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Eler, bu yıl Cumhuriyetin 100. yılının idrak edildiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesi dış politikamıza ışık tutmaya devam ediyor. Bu çerçevede, çok taraflılık, diyalog ve işbirliği temelinde ülkemizde, bölgemizde ve dünyada barış ve güvenlik ortamının tesisi için çabalarını kararlılıkla sürdürüyor. Silahların kontrolü, silahsızlanma ve yayılmanın önlenmesi yönündeki çabalara bu bağlamda güçlü şekilde destek vermeye devam ediyoruz." dedi.

Eler, Türkiye'nin silahsızlanma alanındaki uluslararası düzenlemelere, WA dahil tüm ihracat kontrol rejimlerine taraf olduğunu hatırlattı.

Konvansiyonel silahlar, çift kullanımlı malzeme ve teknolojinin transferinin kontrolüne ilişkin Wassenaar Düzenlemesi'nin bu alanda oynadığı önemli role işaret eden Eler, Türkiye'nin WA hedefleri doğrultusunda katılımcı devletlerle işbirliğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Resepsiyonda, davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

AA