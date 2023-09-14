İSTANBUL (AA) - Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, teknolojinin gücüyle eğitime destek olmaya devam ediyor.

Vodafone, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Dersigo iş birliğiyle sunduğu dijital eğitim platformuyla YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilerin eğitim takviyelerine ve soru çözümlerine en hızlı ve hesaplı yoldan erişmesini mümkün kılacak.

Öğrenciler, isterlerse konu anlatımı veya soru bankasını, isterlerse ikisini birden satın alarak diledikleri an sınavlara hazırlanabilecek.

YKS, LGS Soru Havuzu ve LGS Tek Ders'e ayda sadece 79 TL'ye, YKS Tek Ders'e ise ayda sadece 99 TL'ye Vodafone Yanımda uygulamasından ya da vodafone.com.tr'den abone olunabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Türkiye'de YKS'ye 3,5 milyon civarında, LGS'ye ise yaklaşık 1,3 milyon gencin katıldığını, bu öğrenciler ve aileleri için sınavlara hazırlık ve en iyi eğitim kurumlarına yerleşmenin çok önemli olduğunu belirtti.

Sınav hazırlıklarının hem zaman hem de bütçe açısından zorlayıcı olabileceğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalarda ülkemizde öğrencilerin özel destek eğitimlerine ulaşma oranının yüzde 13 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına paralel olarak Dersigo iş birliğiyle sunduğumuz dijital eğitim platformuyla her öğrencinin kaliteli eğitime kolaylıkla ve uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyoruz. Teknolojinin tüm imkanları kullanılarak geliştirilen bu platformla öğrencilerimize sınava hazırlık süreci için tamamen dijital bir deneyim sunuyoruz. Kişiselleştirilmiş eğitim programıyla öğrencileri tanıyor, hedeflerini biliyor ve en uygun görevlerle onları ders programları arasında boğmadan hedefe yönlendiriyoruz. Söz konusu platformu sınava hazırlık maratonu boyunca öğrenciyi tanıyan, anlayan, yönlendiren, motive eden fakat hiç küsmeyen, yargılamayan ve her zaman yanında olan bir arkadaş gibi konumlandırmak arzusundayız.”

Oyunlaştırılmış dijital eğitim platformu

Verilen bilgiye göre, Vodafone, Dersigo iş birliğiyle teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak yapay zeka destekli, oyunlaştırılmış, rekabetçi ve ödüllü bir dijital eğitim platformunu kullanıcılarına sundu.

Kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giren öğrencilerin öncelikle seviyeleri belirleniyor ve öğrenciler seviyelerine uygun olarak MetaLig'lere yerleştiriliyor.

Herhangi bir MetaLig'de mücadele eden öğrenciye özel görevler atanıyor ve öğrenciler atanan görevleri tamamladıkça puan ve elmas kazanarak üst liglere çıkıyor. Öğrenciler kazandıkları elmasları sistem içinde bulunan mağazada harcayarak yetim kumbarasında biriktirebiliyor, sokak hayvanlarının beslenmesine destek olabiliyor, lösemili çocuklara yardım edebiliyor veya kazandıkları elmaslarla fiziksel bir soru bankası satın alarak kendilerini ödüllendirebiliyor.