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Liglerde maç programı şöyle:

Sultanlar Ligi 'nde derbi maçta Beşiktaş AYOS ile Galatasaray Daikin, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 3 Aralık Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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