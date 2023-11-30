Sultanlar Ligi'nde derbi maçta Beşiktaş AYOS ile Galatasaray Daikin, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 3 Aralık Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Liglerde maç programı şöyle:

Galatasaray, Manchester United'dan 1 puanı söktü Galatasaray, Manchester United'dan 1 puanı söktü

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Karayolları-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

2 Aralık Cumartesi:

13.00 Fenerbahçe Opet-PTT (İstanbul Burhan Felek Vestel)

14.00 Çukurova Belediyespor-Türk Hava Yolları (Adana ASKİ Atatürk)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Aydın Mimar Sinan)

18.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor (Aksaray)

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyespor (Eczacıbaşı)

3 Aralık Pazar:

19.00 Beşiktaş Ayos-Galatasaray Daikin (İstanbul Burhan Felek Vestel)

Efeler Ligi

2 Aralık Cumartesi:

15.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Halkbank (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

3 Aralık Pazar:

14.30 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (İstanbul Burhan Felek Vestel)

16.00 Arkas Spor-TÜRŞAD (İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

17.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Spor Toto (Şırnak)

18.00 Ziraat Bankkart-Develi Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

4 Aralık Pazartesi:

13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)

16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bigadiç Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA