Ankara

Ligde 10. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)

25 Kasım Cumartesi:

13.00 Beşiktaş Ayos-Çukurova Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 12. hafta maçları yapılacak Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 12. hafta maçları yapılacak

14.00 PTT-Türk Hava Yolları (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Cengiz Göllü)

16.00 Galatasaray Daikin-Karayolları (Burhan Felek Vestel)

17.30 Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

26 Kasım Pazar:

18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Kuzeyboru (Antalya Süleyman Evcilmen)

Kaynak: AA