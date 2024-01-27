Ligde 10 haftadır puan alamadıklarını belirten Demirel, "Biz ne yaptığımızı bilen bir ekibiz. İki haftadır biraz daha savunmaya yöneldik. Futbol, aldığınız sonuçlar ve tabelada görüldüğü gibi ama bizim planımız daha başka. Bu plan hem Hatayspor'a bu zor dönemde para harcatmamak hem de 3-4 sene boyunca takımın her kulvarda mücadele etmesini sağlamak. Ben bunu sağlamaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Demirel, futbolculara ödemelerin yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Elimizde bulunan oyuncularla da en az 3-4 senenin geleceğini hazırladığımız bir takım. Aslında 2-3 haftadır sıkılıyorum, daralıyorum. Belki bugün, belki 2 hafta önce bırakmam lazımdı ama ben buradayım. Değil transfer kapansın, kapılar bile kapansa sezon sonuna kadar buradayım. Bir sözüm var. Ben Hatayspor'u aile yerine koydum. Hatayspor ile ilgili yorum yapan, konuşan benim aileme laf söylemiş olur. Ona göre bunu bilerek, dikkat ederek düşünerek konuşsun. Onun dışında belki yüzde 65-75 Adana Demirspor topa sahipti. Galip gelen taraf bizdik. Önemli olan 3 puanı aldık, mutluyuz."