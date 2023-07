Rusya'daki paralı askerler WAGNER olayı, iç ve dış politika emel ve hedeflerini gerçekleştirme amacıyla Vatan'a, Millet'e, Devlet'e bağlılık ve sadakat duygusu olmayan paralı askerleri, unsurları kullanan veya kullanmayı düşünen dünyadaki devlet liderleri için ibret olsun!

Vatan ve Millet ancak Türk Milleti'nin İstiklâl Savaşı örnek alınarak ve sırf Vatan, Millet, Bayrak, Sancak için ölmeye hazır kahramanlar tarafından kurtarılabilir, savunulup korunabilir.

Vatan, Millet ve Devlet ancak ve ancak "BARIŞTA VE SAVAŞTA, KARADA, DENİZDE VE HAVADA HER ZAMAN VE HER YERDE MİLLET'İME VE CUMHURİYET'İME DOĞRULUK VE MUHABBETLE HİZMET, KANUNLARA VE NİZAMLARA VE AMİRLERİME İTAAT EDECEĞİME VE ASKERLİĞİN NAMUSUNU, TÜRK SANCAĞININ ŞANINI CANIMDAN AZİZ BİLİP, İCABINDA VATAN, CUMHURİYET VE VAZİFE UĞRUNDA SEVE SEVE HAYATIMI FEDA EYLEYECEĞİME NAMUSUM ÜZERİNE AND İÇERİM" sözleriyle şevkle ve heyecanla and içme şerefine mazhar olan Kahramanlar tarafından savunulup korunabilir.

Türk Milleti'nin kahraman çocuklarının Devlet'in hudutlarının kutsallığının bilinci içinde "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, Vatan'ın ve Millet'in bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemde korumakla görevli gözetleyiciyim. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım Komutan'da. Vatan ve Millet uğruna, seve seve can vermeye hazırım komutanım" şeklindeki tekmilleri bütün dünyaya örnek olmalıdır.

Acaba WAGNER ne için yemin etmişti?!!! Hapishaneden kurtulmak, ganimet elde etmek ve para kazanmaktan başka emelleri var mıydı?!!!

Putin'in Kırım'da WAGNER'i kullandığı söylenmişti. Halen Ukrayna'da kullanıyordu. Suriye'de, Libya'da, Mali'de, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, Sudan'da, vesaire WAGNER'le sağlamakta olduğu görünürlüğünü ve elde ettiği siyasî avantajlarını nasıl idame ettirecek.

Putin, bu paralı sözde askerleri affederek kendisini kurtarmış görünüyor. Ama Putin ve ekibi sanırım artık içte ve dışta siyaseten tükenmiştir veya en hafif ifadeyle, tamiri çok zor, belki de imkânsız bir darbe almıştır.

Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini yürütürken eminim bu gerçeği de göz önünde tutacaktır.