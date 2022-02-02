Gurur AKOSMAN

Washington DC, katılımcıların yoğun ilgisini çeken araba fuarına ev sahipliği yaptı.

21-30 Ocak tarihleri arasında Washington DC’de organize edilen araba fuarında son model, gündelik ve klasik arabalar sergilendi.

Washington, D.C Araba Fuarı her sene Ocak ayında Walter E. Washington Kongre merkezinde düzenleniyor. Geçen sene kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilen fuar, bu sene yoğun ilgi ve sabırsızlıkla bekleyen binlerce otomobil ve teknoloji tutkunu Amerikalı tarafından coşkuyla karşılandı. Fuarın ilk açılış günü olan 21 Ocakta ziyaretçiler fuara akın ettiler. Ayrıca Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Örgütü ( OICA ) tarafından Amerika’nın en iyi beş araba fuarı arasında gösterilen Washington, D.C. Araba Fuarı, son model arabalar ve yılların eskitemediği birçok klasik arabayı ziyaretçiler ile buluşturdu.

Fuarda 30’dan fazla otomotiv markasının 500 ve üzeri yeni modelleri arasında sergilenen mühendislik harikaları katılımcıların ilgi odağı haline geldi. Fuar, otomotiv teknolojilerindeki en son yenilikleri vurgulamak için sergileniyor. Bu sebeple fuarda bulunan otomobil firmaları hem içerde ( Simulator ) hem dışarda test sürüşü imkânı vererek konuklara eşsiz deneyim yaşattı. Fuara özellikle 1950 ve 1960 model klasik araçlar damga vurdu ve diğer araçlara göre daha fazla ilgi gördü. Sahipleri tarafından yıllarca çok iyi bakılan ve muhafaza edilen bu emektarlar, paha biçilemez olduklarını bir kez daha kanıtladılar.

Electrify America

Fuarın sponsorları arasında bulunan “Electrify America” markası, dikkatleri üstüne çekti. Özellikle firma, Amerika’da bulunan en büyük, halka açık ve hızlı şarj hizmeti sunuyor. 30 dakika kadar kısa bir sürede elektrikleri araçları tamamen şarj etmeyi sağlayan teknolojiye sahip. Electrify America’nın en büyük hedefi ise 2026’nın sonuna kadar Amerika ve Kanada’da 10 binden fazla şarj cihazı ve 1800’den fazla şarj istasyonuna sahip olmak.

Kovid ve Omicron Bile Fuara Engel Olmadı

Binlerce Amerikalının adeta akın ettiği Washington, D.C. Araba Fuarı, aynı zamanda başkentteki en büyük halka açık organizasyon oldu. Bu nedenle fuarda bulunan görevliler korona virüs riskine karşı yoğun tedbirler alarak “ Aşı kartı “ sorgulaması yapıp, içeri giren ziyaretçilere aşılı olduğuna dair bileklik dağıttılar. Aşısı olmayanlardan ise son 24 saat içinde yapılmış negatif Kovid test sonucu gerekliliği söylendi. Amerika’da korona virüs vakaları yüksek olmasına rağmen ziyaretçiler bu sergiye büyük bir ilgi gösterdi.