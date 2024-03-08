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Polisin göstericilere müdahale ederken birçok göstericiyi de gözaltına alması bekleniyor.

ABD doğu saatiyle akşam 9'da başlaması beklenen Biden'ın Kongre'deki konuşmasının eylem sebebiyle bir süre gecikebileceği haberleri Amerikan medyasına yansıdı.

Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde dev Filistin bayrakları ve Gazze'de acil ateşkes sloganları eşliğinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.

ABD Başkanı Biden'ın Kongre'ye giderken kullanacağı Pennsylvania Caddesi, yüzlerce gösterici tarafından trafiğe kapatıldı.

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