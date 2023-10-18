Haber: Mert Osman Erman

Bu özellikler arasında tweet atma, retweetleme, gönderileri beğenme ve gönderilere yanıt verme yeteneği bulunmaktadır.

Abonelik ücretini reddedenler, yalnızca gönderileri okuyabilir, videoları izleyebilir ve hesapları takip edebilirler.

Sosyal medya platformu, amacının "spam, platformumuzun manipülasyonu ve bot etkinliğini azaltmak" olduğunu belirtti.

Yeni hesaplar ayrıca telefon numaralarını doğrulamaları gerekecek, ancak Musk, temel özelliklere sahip olmayan "yalnızca okuma" hesaplarını oluşturmanın hala ücretsiz olacağını söyledi.

Geçen ay, X'in patronu olan Elon Musk, X kullanıcılarının erişim için ödeme yapması gerekebileceğini önerdi.

Musk, geçen yıl Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığından bu yana sürekli bir gelir düşüşü yaşadı.

Kullanıcılardan ücret talep etmenin şirket için açık bir finansal çıkarı olduğu bir gerçektir, ancak tartışmalı milyarder, insanların hizmet için ödeme yapmasının botlarla mücadele amacı taşıdığını söyledi.

Daha önce bir botun yapımının "bir kuruşun kesirleri" olduğunu belirtti. "Ancak birisi birkaç dolar veya başka bir miktar ödemek zorunda kalırsa, botların etkili maliyeti çok yüksektir."

Geliştirilmiş bir hizmetin ücretli aboneleri, X Premium adlı hizmetin bir parçası olarak daha uzun gönderiler ve platformda daha fazla görünürlük gibi özellikler için ödeme yapmaktadırlar.

X Premium şu anda ABD'de aylık 8 dolar tutmaktadır. Fiyat, bir abonenin hangi ülkede yaşadığına bağlı olarak değişmektedir, diğer kullanıcılar X'i hala ücretsiz olarak kullanabilirler.

X'i bir ödeme duvarının ardına koymak, platformun büyük bir kullanıcı kitlesini kaybetme riskini taşır. Bu da reklam gelirlerini düşürebilir, ki bu şu anda şirketin gelirinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır.

Son haftalarda şirket, terör ve şiddet içeren içeriklerin ve nefret söyleminin yayılma olasılığı nedeniyle Avrupa Birliği tarafından soruşturulmuştur, Hamas'ın İsrail'e saldırısından sonra.

Ayrıca, çocuk istismarı uygulamalarıyla ilgili bir soruşturmaya işbirliği yapmamakla suçlanan Avustralya'nın internet güvenliği denetleme kurulu tarafından para cezasına çarptırılmıştır.