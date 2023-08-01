Haber: Mert Osman Erman

Orduya bağlı Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Roket Kuvveti biriminin başındaki General Li Yuchao ve yardımcısı, aylarca "ortadan kaybolmuştu".

Eski deniz kuvvetleri başkan yardımcısı Wang Houbin ve parti merkez komitesi üyesi Xu Xisheng onların yerine atandı.

Bu, Pekin'in askeri liderlikteki en büyük plansız sarsıntı oldu ve neredeyse on yılın en büyük liderlik değişikliği olarak değerlendirildi.

Asya Society Policy Institute'de dış politika ve ulusal güvenlik uzmanı olan Lyle Morris, "En son tasfiye önemli... Çünkü Çin, on yıllardır nükleer stratejide en derin değişikliklerden birini gerçekleştiriyor" dedi.

"Xi, PLA üzerinde eşi benzeri görülmemiş şekilde kontrolü sağladı, ancak bu demek değil ki tamamlanmıştır. Xi hala sıralarda olan yolsuzluktan endişe ediyor ve mutlak parti sadakati henüz gerçekleşmemiş durumda," diye ekledi.

Xi Jinping, aynı zamanda Çin'in en üst askeri komutası olan Merkezi Askeri Komisyon başkanıdır.

Geçtiğimiz ayın sonlarında yapılan bir toplantıda Xi, "tüm düzeylerdeki parti örgütlerinin karşı karşıya kaldığı önemli sorunlarla ilgilenmek için parti'nin askeri üzerindeki mutlak liderliğini sürdürme" gerekliliğini vurguladı, Çin devlet medyası bildirdi.

Pekin, General Li ve yardımcısı General Liu Guangbin'in nerede oldukları konusunda yorum yapmadı, ancak Güney Çin Sabah Postası'nın geçen haftaki bir raporu, komisyonun yolsuzlukla mücadele biriminin, iki adam ve ayrıca Gen Li'nin eski yardımcısı Zhang Zhenzhong hakkında bir soruşturma başlattığını öne sürdü.

Rapor, iki isimsiz kaynağa dayanıyordu.

Wang'ın ve Xu'nun yeni atanmaları, 1 Ağustos'ta PLA'nın kuruluşunun 96. yıldönümünden bir gün önce yapıldı. Atamalar, Pekin'deki komisyonun merkezinde düzenlenen bir törenle duyuruldu.

Her ikisi de aktif hizmetteki subaylar için Çin'de en yüksek rütbe olan general rütbesine terfi etmişlerdir.

Morris, Gen Li'nin düşüşünün, eski dışişleri bakanı Qin Gang'in son zamanlarda yerine geçirilmesiyle birleşerek, Xi Jinping'in son zamanlardaki en büyük liderlik zorluklarından birini oluşturduğunu belirtti.

Qin, geçen hafta yerine önceki görevlisi Wang Yi tarafından değiştirilmeden önce bir ay boyunca kamu görevlerinden uzak kalmıştı ve görevden alınmasına dair hiçbir açıklama yapılmamıştı.

2014 yılında Çin'in askeri kademeleri arasında geniş çaplı bir tasfiye gerçekleşmiş ve Merkezi Askeri Komisyon'un eski yardımcı başkanları Xu Caihou ve Guo Boxiong yolsuzluk nedeniyle görevden alınmış ve yargılanmıştı. Guo, askeri mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkum edilirken, Xu yargılamadan önce hayatını kaybetmişti.