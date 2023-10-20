Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav, KKTC-Lefkoşa ve Kırgızistan-Bişkek dahil 83 ilde, 89 sınav merkezinde düzenlenecek.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınav, saat 10.15'te başlayacak. Kırgızistan-Bişkek'teki sınav da Türkiye saatine göre uygulanacak.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları, 7 Kasım'da açıklanacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 392 bina, 4 bin 385 salonda yapılacak sınava 101 bin 232 adayın katılacağını, emniyet görevlisi dahil 13 bin 877 kişinin sınavda görev yapacağını bildirdi.

Sınava katılacaklara başarı dileyen Ersoy, "En fazla aday 91 bin 149 ile İngilizcede sınava katılacak. 6 bin 334 aday Arapça, 1938 aday Almanca, 1018 aday Fransızca ve 793 aday Rusça dillerinde sınava katılacak." ifadelerini kullandı.

Sınav sonucu, 7 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.