Türkiye’de yaygınlaşan ve birçok kişinin telefonuna gelen bu aramalara cevap verildiği takdirde neler olacağını uzmanlar aktardı.

Mesaj atan kişinin iş olanakları gibi cazip fikir ve tekliflerle geldiğini belirten uzmanlar kazanç sağlayacağınız vaadi ile kredi kartı bilgilerini aldıklarını söyledi.

Kredi kartlarının aktif olup olmadığını kontrol etmek amacıyla işlem yapılan durumlar için dolar hesabına para yatırılarak yapılan işlemde karta yüklü miktarda alışveriş yaparak kişileri dolandırabildikleri ortaya çıktı.

Uzmanlar son birkaç haftadır çoğunlukla Senegal, Nijerya, Filipinler gibi ülkelerden olmak üzere Türkiye’deki birçok kişiye WhatsApp üzerinden arama ve mesaj gelmeye başladığını belirtti. Vatandaşların bu konuda dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

HABER: METE YILMAZ