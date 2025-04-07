HABER: YENİ ÇAĞRI HABER MERKEZİ

İlk olarak 6 yıl önce Vicdan Hanım ve birkaç doğa dostunun kendi aralarında tohum paylaşımıyla başlattığı bu anlamlı hareket, her geçen yıl büyüyerek Yalova’nın en önemli çevre ve tarım organizasyonlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Engelsiz Kafe’de düzenlenen ilk toplu şenlikte büyük ilgi gören etkinlik, bu yıl Yalova Belediyesi iş birliğiyle bir festival havasında gerçekleştirilecek.

2. Yalova Atalık Tohum Takas Festivali, birçok şehirden gelen tohum takas gruplarını ve belediyeleri ağırlayacak. Festivalde sadece tohumlar değil, bilgi ve deneyim de paylaşılacak. Organik ve zehirsiz tarım yapan yaklaşık 250 üyeye sahip topluluğun bu büyük buluşmasında:

Agrohomeopati uzmanı Önder Mergan öncülüğünde uygulamalı eğitim atölyeleri, Sanatçılar, folklor ekipleri ve Yalova Ritim Grubu’nun katılımıyla müzik ve dans gösterileri, Topluluk içinden ve dışarıdan birçok bilim insanının sunacağı bilgilendirici konferanslar yer alacak.

Ticari kaygıdan uzak, tamamen gönüllülük esasıyla kurulan bu güçlü topluluğun yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Vahap Bektaşoğlu, Önder Mergan, Vicdan Anne, Hasan Yula ve Behiye Aydın.

12 Nisan Cumartesi yapılacak olan Atalık Tohum Takas Şenliği için tohumlar tek tek paketlenip hazırlandı.

Yalova Atalık Tohum Takas Kulübü Başkanı Vicdan Karabudak,”Tohum takas şenliğimizden önce getirilen tohumlar paketlenip etiketleniyor . Bugün 10binden fazla paketlere tohumlar yerleştiriplip paketlenecek. El emeği göz nuru burada paketleyen hanımların hepsi de gönüllülerimiz. Tohum takas şenliğimizde dağıtılacak. Kesinlikle ücretsiz olacak. Biz tohum satmıyoruz. Biz bölgemizdeki yerel tohumların korunması adına böyle etkinlikleri 6 Yıldır yapıyoruz. Eskisinden daha güzel festival tadında olacak çünkü bu sefer bize Yalova Belediyemizde destek bizim sponsorluğumuzu yapıyor.

Çanakkale Bursa gibi yakın çevre belediyelere de davetiye gönderildi resmi olarak. Onlarda katılacak . Bu sefer ki katılım çok daha fazla olacak . Festival havasında geçecek bizimde istediğimiz buydu zaten . Etkinliğimiz her sene yapılacak . Tohum paketleyen 70-80 bayan var şu ana ama günden güne sayımız daha da artacak . Amacımız bu katlanarak çoğalacağız. Yalova zaten çiçek diyarı çiçek şehri biz bunun yanında sebzenin yanında da çiçeği de katacağız ileride . Yalova yerel tohumuyla tohumuna sahip çıkmasıyla ünlenecek . Bu da ilk basamak olarak bizim grup olacak diye düşünüyorum. ” dedi.

Yalova Atalık Tohum Takas Şenliği 12 Nisan Cumartesi günü saat 13 de Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında yapılacak . Etkinlik, sadece tohumların değil, doğaya sevginin, toplumsal bilincin ve yerel dayanışmanın da takas edildiği bir şenliğe dönüşecek.

Geleceğimiz için tohum atılıyor, Yalova’da yeşeren umutlar büyüyor!