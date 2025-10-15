DUBAI (AA) - Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu yıl 45'incisi düzenlenen fuara, 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor.

17 Ekim'e kadar sürecek fuarda birçok şirket, yapay zekadan siber güvenliğe kadar çeşitli alanlarda geliştirdiği teknolojileri tanıtıyor.

İsviçre merkezli siber güvenlik şirketinin iş geliştirme uzmanı Tarek Hammoudeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojinin her alanda çok hızlı geliştiğini belirterek, siber güvenliğin her zaman bir adım önde olması gerektiğini söyledi.

Teknoloji dünyasında şimdi yapay zekanın öne çıktığını, gelecekte yeni teknolojilerin de görüleceğini belirten Hammoudeh, yeni teknolojilerle birlikte daha fazla siber tehdidin ortaya çıktığını vurguladı.

'Yapay zeka zamanla tüm siber güvenlik çözümlerine entegre edilecek'

Tarek Hammoudeh, tehditlerin artması sebebiyle siber güvenliğin olmazsa olmaz olduğuna işaret ederek, '10 yıl öncesine dönersek, uç nokta güvenliğine sahip olmak bir ayrıcalıktı ancak şimdi bir zorunluluk.' diye konuştu.

Hangi teknoloji olursa olsun, her şirkette en zayıf faktörün teknik olmayan son kullanıcı olduğunu aktaran Hammoudeh, bu noktada siber güvenlik önlemlerinin ve ilgili eğitimlerin önemli rol oynadığını ifade etti.

Hammoudeh, bilgileri yedeklemenin de şirketler için büyük önem taşıdığını aktararak, şunları kaydetti:

'İnsanlar sağlık sigortası için her yıl bir ödeme yapıyor, belki de hiç kullanmıyor. Bir gün ihtiyaçları olduğunda sigortalarının olmaması büyük sorun olur. Bu durum güvenli bir bilişim altyapısı için de geçerli. Herhangi bir siber tehdidi önleyebilmek için öncelikle yeterli güvenliğe sahip olmanız gerekir. Bir olay meydana gelirse ve sizi koruyacak teknolojiye sahip değilseniz büyük sorunlar ortaya çıkar.'

Yapay zekanın hızla geliştiğini ve siber güvenliğin çeşitli alanlarında da kullanıldığını anlatan Hammoudeh, bu teknolojinin zamanla tüm siber güvenlik çözümlerine entegre edileceğini söyledi.

Hammoudeh, siber güvenliğin geniş bir kavram olduğunu belirterek, uç nokta güvenliğinden sunucu yedeklemeye kadar 360 derece çözümlere sahip olmanın önemini sözlerine ekledi.

Muhabir: Tolga Yanık