Yapı Kredi'nin yılın ilk yarısında toplam aktifleri 1,5 trilyon TL, temel bankacılık gelirleri 39,3 milyar TL, toplam nakdi kredileri 702 milyar TL, net grup karı 24,1 milyar TL, toplam müşteri mevduatı 941 milyar TL oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, yılın ilk yarısında ülke ekonomisine 1 trilyon lirayı aşan kaynak sağladı. Toplam nakdi kredi hacmi yıl sonundan bu yana yüzde 20 artarak 702 milyar liraya yükselen bankanın aktif büyüklüğü ise 1,5 trilyon lira oldu.

Yılın ilk yarısında toplam mevduatı yüzde 35 artışla 941 milyar liraya çıkan Yapı Kredi’nin, 30 Haziran 2023 itibariyle öz kaynak karlılığı yüzde 36,8 olurken, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 17 olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi'nin toplam aktifleri 1,5 trilyon TL, temel bankacılık gelirleri 39,3 milyar TL, toplam nakdi kredileri 702 milyar TL, net grup karı 24,1 milyar TL, toplam müşteri mevduatı 941 milyar TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, güçlerini aldıkları Türkiye ekonomisine değer katmak ve özellikle deprem felaketinin yaralarını sarmak için çalışmayı sürdürdüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

'Haziranda imza attığımız ilk sosyal sendikasyon kredimizle, 580 milyon dolar kaynak sağladık. 21 ülkeden 35 bankanın katılımı ile gerçekleşen bu işlemle deprem felaketinden etkilenen illerdeki müşterilerimizin dış ticaret finansmanında yanlarında oluyoruz.

Deprem felaketinin hemen ardından Koç Holding tarafından hızla hayata geçirilen konteyner kentler projesinde de bölgedeki istihdama katkı sağlamak adına Müşteri İletişim Merkezi takımlarımızı kurduk. Bunlardan ilki olan Hatay Umut Kent’te Müşteri İletişim Merkezi’miz göreve başlayarak tüm Türkiye'den çağrı almaya başladı. Önümüzdeki günlerde Hatay’ın yanı sıra, Adıyaman ve Kahramanmaraş Umut Kentleri’mizde de takımlarımız çalışmaya başlayacak. Öte yandan, yılın ilk yarısında sadece deprem felaketinden etkilenen bölgelere değil, ülkemiz genelinde ekonomimize sağladığımız kaynak da 1 trilyon lirayı aştı. Türkiye'nin sınırları kaldıran bankası olarak, önümüzdeki dönemde de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.'

- 'Müşterilerimizi sürdürülebilir dönüşüme teşvik ediyoruz'

Türkiye'de sürdürülebilirlik alanında öncü ve lider olmayı amaçladıklarını aktaran Erün, Yapı Kredi olarak dokundukları her alanda sürdürülebilir dönüşümü teşvik etmek için çalıştıklarını bildirdi.

Erün, 'Sürdürülebilirlik alanında sağladığımız finansman çözümleriyle müşterilerimize sürdürülebilirlik dönüşümü yolunda eşlik ediyoruz. Yeşil tahviller, sürdürülebilirlik bağlantılı krediler, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredileri gibi pek çok ürün ve hizmetimizle sürdürülebilir kalkınma sorunlarına finansal çözümler sunuyoruz. Müşterilerimizi sürdürülebilir dönüşüme teşvik ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Diğer yandan hayata geçirdikleri Yapı Kredi Sürdürülebilir Tercih Programı (Step) ile sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırarak bireysel dönüşümü tetiklemek istediklerini kaydeden Erün, şu bilgileri verdi:

'Sürdürülebilir dönüşümü tüm müşterilerimizle gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Yapı Kredi Step ile bireyler ve toplum için uzun vadeli projeler tasarlıyoruz. Yapı Kredi Step'e üye olarak, bireysel dönüşüm yolculuğuna başlayan müşteri sayımız 250 bini buldu. Bu sayı önümüzdeki dönemde hızla artacak ve sağlıklı sürdürülebilir bir gelecek için yarattığı fayda da büyüyecek. Ülkemizdeki sürdürülebilirlik bilincini ve kültürünü ileri taşımak için öncülüğünü yaptığımız bu dönüşüm programıyla ülkemize kalıcı, çözüm odaklı ve sürdürülebilir bir katkı sağlıyoruz.'

- 'Bugün 10 müşterimizden 9'u aktif dijital müşterimiz konumunda'

Sürdürülebilirlikte itici güç olarak dijitalleşmeden faydalandıklarını belirten Erün, dijitalleşmenin sağladığı olanakların, doğa dostu uygulamaların önünü açarak sürdürülebilir bir dünya için önemli katkılar sağladığına işaret etti.

Erün, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Dolayısıyla dijitalleşme, sürdürülebilir bir dünya için de önemli bir kaldıraç görevinde. 2019 yılında başlayarak devam eden kâğıtsız işlem ve dijitalleşme çalışmalarımız sayesinde tüm hizmet kanallarımızdan yapılan müşteri işlemlerinde 1,4 milyar adet kağıt tasarrufu sağladık. Bu rakam 119 bin ağacın yok olmasını engellemek anlamına geliyor. Dijitalleşmede geldiğimiz son noktada ise 'Hayatınızın Uygulaması' konsepti ile Yapı Kredi Mobil'i bir süper uygulamaya dönüştürdük ve 'Benim Dünyam' menüsü ile kullanıcılarımızın birçok ihtiyacını karşılayabilen çok kapsamlı bir platform haline getirdik.

Müşterilerimize sunduğumuz tüm bu inovatif hizmet ve iletişim çalışmalarımız neticesinde bugün 10 müşterimizden 9'u aktif dijital müşterimiz konumunda. Bununla birlikte, sektörde öncülüğünü yaptığımız uzaktan müşteri edinimi yoluyla yeni müşteri kazanımımız 2023'ün ilk yarısında geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 40'a yakın arttı. Önümüzdeki dönemde de bu sayının katlanarak büyüyeceğini öngörüyoruz.'

- 'Dijitalleşme yolculuklarında da KOBİ’lerimizin yanındayız'

Erün, KOBİ bankacılığının Yapı Kredi için stratejik öneme sahip bir alan olduğuna dikkati çekerek, sürdürülebilir büyüme ve ekonominin güçlenmesinin, KOBİ'lerin sağlıklı bir mali yapıya sahip olması ve bu sayede katma değer yaratmaları ile mümkün olduğunu aktardı.

Erün, şunları kaydetti:

'Bu anlamda firmaların hem maliyetlerini azaltıp verimliliklerini artırması hem de rekabette öne geçme fırsatı yakalaması için dijitalleşme alanında onlara en iyi şekilde destek oluyoruz. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaretin payı toplam ticaret hacminin içerisinde giderek artıyor. Biz de bu alanda gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle KOBİ’lerin e-ticaret dünyasına ayrıcalıklı bir şekilde adım atmalarına, yeni müşteri ve pazarlara ulaşmalarına olanak sağlıyoruz.

Bunun yanında dijital kanallarımızdan sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetlerimizle de KOBİ’lerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de finansal hizmetlerimizin yanı sıra müşterilerimizin işlerini dijitale taşımalarına olanak sağlayacak çözümler geliştirmek ana odak noktalarımızdan biri olmaya devam edecek. Dijital dönüşüm noktasında KOBİ’lerimizin yanında olmayı ve onları her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz.'

AA