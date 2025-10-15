SIVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Koray Sayın başkanlığındaki 10 kişilik ekip tarafından geçen yıl laboratuvar çalışmalarına başlanan yeni nesil yara bandının, hayvan deneylerinde açık yaraların iyileşme sürecini hızlandırdığı tespit edildi.

Prof. Dr. Koray Sayın, AA muhabirine, 'ARGENTEX' adını verdikleri yara bandının piyasada bulunan yara bantlarına göre hem antimikrobiyal (mikropları engelleyen veya öldüren) özellik gösteren hem de yara iyileşmesini hızlandırıcı özelliği olan bir yara bandı olduğunu söyledi.

Bakteri ve enfeksiyon oluşumunu engelleyen yara bandı sayesinde yaranın daha stabil ve düzgün şekilde iyileştiğini dile getiren Sayın, 'Yara bandının içine koyduğumuz organik moleküller ve gümüş nanopartiküllerin (1 ila 100 nanometre arasında değişen boyutlardaki küçük bir parçacık) desteğiyle yara daha hızlı bir şekilde normal düzenine geliyor.' dedi.

Havyanlar üzerindeki denemeler olumlu sonuçlandı

Ürettikleri yara bandını hayvanlar üzerinde kullandıklarına dikkati çeken Sayın, şöyle konuştu:

'3 farklı grup oluşturduk. Kontrol grubu yani açık bırakılan bir yara. Standart yara bandı grubu, bir de bizim ürettiğimiz yara bandı var. Bu yara bantlarına kıyasla bakıldığı zaman 14 gün boyunca yapılan deneyde 6 milimetre açılan yaranın standart yara bandı grubunda 1,8 milimetreyle sonlandığını, bizim ürettiğimiz yara bandının ise 0,8 milimetreyle sonlandığını tespit ettik ayrıca yaralar üzerindeki mikrobiyal yükün hem derinin üst kısmında, yani yaranın üstünde hem de yaranın iyileşme sonrasındaki alt deri kısmında bakteriyel yükün daha düşük olduğunu gözlemledik. İyi bir iyileşme sürecini hayvan deneylerinde gözlemledik.'

Sayın, denemelerde sıçan kullandıklarını, 3 günde bir sürüntü örnekleri alarak ne tür bakteriler olduğunu gözlemlediklerini dile getirdi.

Bu 14 günün sonunda yara bölgelerini sıçanlardan keserek patalojik analizler yaptıklarını ifade eden Sayın, 'Yapılan analizler sonucunda yara bandımızın iyi bir iyileşme davranışını tetiklediğini gözlemledik.' diye konuştu.

Sayın, laboratuvar sürecinin geçen yıl eylül ayında başladığını belirterek, çalışmaların yaklaşık 9 ay sürdüğünü söyledi.

İlk etapta bilgisayar analizleriyle başladıklarını kaydeden Sayın, 'Sonrasında sentez aşamalarına devam ettik. Sentez aşamalarından sonra in vitro (laboratuvar ortamında ya da yapay koşullarda) koşullarda hücre kültürü denemelerini gerçekleştirdik. En sonunda da hayvan deneylerini tamamladık.' ifadesini kullandı.

'Bunu üretim bandına çekmek istiyoruz'

Bundan sonraki süreçte yeni nesil yara bandını ürüne çevirmeyi amaçladıklarını dile getiren Sayın, şunları kaydetti:

'TEKNOFEST'e giderek ürettiğimiz ürünü piyasaya sunmuş olduk. TEKNOFEST'ten ödülle döndük ve orada çok güzel deneyimler de elde ettik. Projeye destek verebileceğini söyleyen yatırımcılar oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da desteklerini görmüş olduk. Bunu üretim bandına çekmek istiyoruz. Aslında dünyada olmayan bir yara bandını üretmiş olduk. Dünya üzerinde gümüş destekli yara bantları var ama bizim ürettiğimiz gümüş nanopartiküllü bir yara bandı ve içinde de bir organik molekülümüz var. Bu organik molekülümüze grup olarak 'Zein' ismini verdik. Zein, Filistin'de şehit olan bir bebeğin ismi.'

Sayın, proje ekibinde 9 kişinin olduğunu belirterek, yara bandı üretimiyle ilgili girişimlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Serhat Zafer