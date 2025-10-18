KIBRIS ADASINDA İKİ DEVLETLİ MİLLİYETÇİ KKTC’Yİ SAVUNANLAR İLE İNGİLİZ-RUM-YUNAN HAYRANI;İSRAİL-MOSSAD-ABD’NİN DESTEKLEDİĞİ FEDERALCİLER YARIŞACAK!
ÖNCELİKLE DEĞERLİ HEMŞERİM CİHANGİR ÖZYER ve EKİBİ KKTC’DE,TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN ALTINI OYAN TÜM KURUMLARI;AB,ABD,İNGİLTERE ve İSRAİL BAĞLANTILARI ile ortaya çıkarmış!
DURUM VAHİM!
ELBETTE Kİ SN.ÇUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR’IN SEÇİLMESİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÖZVERİ İLE ÇALIŞIYORLARLAR VE ELBETTE YARIN ERSİN TATAR’I TEKRAR ÇUMHURBAŞKANI OLARAK GÖRECEĞİZ EMİNİM!
TEŞEKKÜRLER SEVGİLİ VATANSEVERLER!
İYİ Kİ VARSINIZ!
…
ŞİMDİ GELELİM TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE!
EGE DENİZİNDE,Yunanistan'a altın tepsi içinde verilen adalarla kuşatılmış bulunan Türkiye'nin tek açık olan kıyı kapısı güneydedir.
Çünkü Atatürk, vasiyet nitelikli vurgulamasında, Kıbrıs'ın Anadolu'nun güvenliği, esenliği ve ekonomisi açısından taşıdığı yaşamsal öneme dikkatleri şöyle çekmiştir:
‘‘Efendiler, Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece ikmal yollarımız tıkanır. Kıbrıs'a dikkat ediniz. Bu ada bizim için çok önemlidir...’’
…
ŞİMDİ ÖNCELİKLE YARIN ŞU FEDERALCİLERE HADLERİNİ BİLDİRELİM!
SONRA VATANINI,NAMUSUNU,TOPRAĞINI SATACAK KADAR KİMLİKSİZ OLAN İŞBİRLİKÇİ KURUM,DERNEK VE KİŞİLERİ YAZALIM!
…
UNUTMAYIN VATANIN BEDELİ OLMAZ!
VATANA İHANETİN KESİNLİKLE YÜKSEK BEDELİ OLUR!
…
UNUTMAYIN MİLLİYETÇİ OLMADAN SOLCULUĞUNUZ,MİLLİ GÖRÜŞÇÜLÜĞÜNÜZ,
ATATÜRKÇÜLÜĞÜNÜZ,KEMALİSTLİĞİNİZ,
ULUSALCILIĞINIZDAN BAHSEDİLEMEZ!
VATANSIZ KALIRSINIZ!
…
HAYDİ KKTC’DEKİ TÜRKLER SANDIK BAŞINA!
VE HAYDİ ERSİN TATAR’I TEKRAR GÖREVE GETİRMEYE!
…