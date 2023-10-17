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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi nin hudut birlikleri tarafından yakalandığı, bu kişilerden birinin FETÖ üyesi olduğu belirtildi.

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