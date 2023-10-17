İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı, bu kişilerden birinin FETÖ üyesi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA