Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı, bu kişilerden birinin FETÖ üyesi olduğu belirtildi.Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı, bu kişilerden birinin FETÖ üyesi olduğu belirtildi.Kaynak: AA
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P