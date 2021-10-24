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SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 19 sözleşmeli personel alacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
24 Ekim 2021 Pazar 12:04
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SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Tapu  ve  Kadastro  Genel  Müdürlüğüne  bağlı  İstanbul  ilindeki  personel  ihtiyacı  bulunan Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak amacıyla, 18 adet Sözleşmeli Tekniker ve 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2  nci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (b)  bendine  göre  KPSS  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvurular,  25.10.2021  tarihinden  01.11.2021  tarihi  saat:  17:00'  a  kadar  e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 24.10.2021 12:11
Anahtar Kelimeler:
Tapu Ve Kadastro Genel MüdürlüğüPersonelSözleşmeliYeni Çağrı
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