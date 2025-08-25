İstanbul doğumlu Yaşar Çoruh, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Muhasebe ve Denetim alanında yüksek lisansını tamamladı. Tezinde TMS-2 kapsamında hizmet sektöründe birim maliyet uygulamalarını inceledi. Halen İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi alanında doktora çalışmalarını sürdürüyor.Çoruh’un ayrıca, uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan “İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Stratejik Yönetim Eylemleri” ve’ ’Kriz Dönemlerinde Muhasebe ve Finansal Karar Destek Sistemlerinin Rolü: Kavramsal bir çalışma ve 2020-2024 dönemsel bir değerlendirme’’ adlı akademik yayınları bulunmaktadı.Mesleki platform olan muhasebetr.com ‘daki yazılarıyla sektörde etkili bir isim.

15 yıldır İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ile TÜRMOB üyesi olan Çoruh, The American Finance Association (AFA), Institute of Management Accountants (IMA), Financial Management Association International (FMA) ve World Association for Political Economy (WAPE) gibi uluslararası mesleki kuruluşlarda aktif. Türkiye’de Çoruh’un Türkiye’de Saygın ve Prestij sahibi yeri olan Türkiye’nin Ekonomik gelişiminde çok büyük katkıları olan ve liyakat ile başarıya göre üye olunabilen TABA AmCham, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği üyelikleriyle tanınıyor.Bu derneklerde aktif çalışmalara katılmaktadır.

