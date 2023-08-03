Haber: Beyza Betül Cihan

2018 yılında TRT’de yayınlanan ‘Ömür Dediğin’ adlı programına konuk olan 85 yaşındaki Ali Sağlık, 86 yaşındaki eşi Fatma Sağlık’ı av tüfeği ile öldürdükten sonra kendi canına da kıydı.

Sabah saatlerinde Alucra ilçesine bağlı Hacıhasan köyünde yaşanan üzücü olayda, 90 yaşındaki Kore Gazisi Ali Sağlık ve 84 yaşındaki Fatma Sağlık, evlerine gelen akrabaları tarafından kanlar içinde bulundu. Olayın hemen ardından jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler olayı yerinde inceleme yaptı ve maalesef yaşlı çiftin hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

Yaşlı çiftin cenazeleri, olayın aydınlatılması için yapılacak otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Alucra Cumhuriyet Savcılığı tarafından da olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık çiftinin Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar’ın kayınpederi ve kayınvalidesi olduğu öğrenilirken, Ali Sağlık'ın bütün mal varlığını yaklaşık bir hafta önce devlete bağışladığı öne sürüldü.