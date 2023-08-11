İSTANBUL - Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evleri (ESGEV) ve Esenler’deki 20 ilkokulla başlattığı ‘Yaz Okulları’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor. Yaz Okulu öğrencileri, velileriyle birlikte İstanbul’da Boğaz turu yaptı. Sıcak havada, İstanbul Boğazı’ın suyunda bir nebze olsun serinleyen öğrenciler ve velileri keyifli bir gün geçirdiler. Vapurda oyunlar oynayıp şarkılar söyleyen, dans eden, martılara simit atan öğrenciler ve aileleri unutamayacakları anlar yaşadılar. Rehberler eşliğinde Boğaz turu yapıldıktan sonra hep birlikte Esenler Belediyesi’nin ikramlarıyla yemekler de yendi ve Boğaz’a nazır fotoğraflarla bu keyifli anlar ölümsüzleştirildi. Boğaz turu tüm Yaz Okulu öğrencileri için gerçekleştirilecek, Esenler’de tüm çocuklar Boğaz’ın tadını çıkaracak.

HABER: METE YILMAZ