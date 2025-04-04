Haber. Nihat İlikcioğlu



Arguvanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Derviş Muhammet anısına düzenlediği 4. Öykü Yarışması sonuçlandı. 1 Nisan 2025 tarihinde yapılan basın açıklmasına göre, yarışmaya toplamda 17 öykü katılım gösterdi.



Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonrasında yarışmada 1.lik ödülünü "Metalik Ruhlar Korosu" isimli öyküsü ile Yazar Serpil Kaya kazandı.

''Birisi size ''Metâllerin ruhu var mıdır?'' diye sorsa, ona ne cevap verirdiniz? Çelik alaşımlı adamların bir ruhu olduğuna inanır mıydınız ? Yüzüme soru soran gözlerle tuhaf bakışlar atıyorsunuz şu anda, eminim. Ben de sizin gibi durur, bir an bile tereddüt etmeden ''Saçmalama canım, ne alâkası var?'' derdm, haklısınız. Tâ ki ; ''O''na rastlayana kadar. ''O'' kim mi? ''Metâllere Ruh Üfleyen Adam'' olur kendisi. Bazı yokuşlar, bazı sokaklar bizi sessizce kendisine çeker ya hani, işte ben de böyle bir yolculuk sırasında rastgeldim ''Tuna''ya. İsmini ilk kez duyduğumda, ''Nasıl da ismiyle müsemmâ bir kişilik'' diye geçirmiştim içimden. ''Nehir gibi, sessiz ve derinden akıyordu kendi kurduğu ''Metâlden Kentler''in ıssız sokaklarına doğru.''

Metâlden yapılmış bir tiyatro maskesinin tiyatro oyunu metnine dönüşme hikâyesini derin ve büyüleyici satırlarla kaleme alan Yazar Serpil Kaya'nın aynı zamanda ''Gri Koza'nın Kelebekleri'', ''Derin Nefes Sayıklamalar'' ve ''Esir Şehrin Aktörleri'' adlı kitapları da bulunuyor.

