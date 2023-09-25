Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Körük, dijital dünyanın risklerine ve bu alanla sağlıklı ilişki kurmanın yollarına ilişkin bilgi verdi.

Körük, dijital dünyayla kurulan ilişkinin kaçınılmaz olduğunu, bu ilişkinin sağlıklı olması ve temellerinin çocukluk ve ergenlik döneminde atılması gerektiğini bildirdi.

Dijital dünyanın insanların önemli bir ihtiyaç karşılayıcısı olduğunu ancak tüm ihtiyaçları buradan karşılamanın mümkün olmadığını vurgulayan Körük, bunun unutulmaması gerektiğine işaret etti.

Bireylerin kendi gerçekliğine geri dönmek ve dengeyi geri kazanmak için uygulayabilecekleri dijital detoks adımlarına ilişkin bilgi veren Körük, şunları kaydetti:

"Dijital dünyayı bir haz objesi haline dönüştürmemeli, haz almak, eğlenmek, kendimizi değerli ve yetkin hissetmek, ilişkiler kurmaya çalışmak ve benzeri amaçlarla kullanmamalıyız ve kullanıyorsak da bunu azaltmalıyız. Sosyal medyada vakit geçirmek, çevrim içi dünyada oyun oynamak ve benzeri aktiviteler bizlere belli bir oranda keyif verse de iyi hissetmek ve kaygılarımızdan kurtulmak için bunları birer telafi edici mekanizma olarak kullanmamalıyız. Dijital dünyayı kullanma ve bu ortamda vakit geçirme konusunda kendimize sınırlar koymalı, eğer koyamıyorsak bu konuda psikolojik destek almalıyız. Sosyal ve yakın ilişkilerimizi mümkün olabildiğince gerçek ve somut dünyada sürdürmeye çalışmalıyız.

Dijital dünya bizlere çok fazla pekiştirici sunar ve bu pekiştiriciler alındıkça bireyler daha fazlasını ister. Çevrim içi oyun bağımlılığında bireyin ödül alması, bölüm atlaması, yüksek profile sahip olması bu pekiştiricilere örnek gösterilebilir. Dijital dünyada alınan pekiştiriciler gerçek hayattaki pekiştiricilerin yerini alamaz. Bunun ayrımının iyi yapılması gerekir. Aksi takdirde birey gitgide iki farklı benlik algısı oluşturabilir. Eğer birey dijital dünyada kendisini çok sosyal, başarılı, değerli ve statü sahibi hissediyorsa ancak gerçek dünyadaki profili buna uymuyorsa bu durum bir ayrışmaya yol açacaktır."

AA