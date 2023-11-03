Haber: Damla Oya Erman

Yemek ve moda, ilk bakışta bir araya gelmeyecek iki farklı dünya gibi görünüyor. Yüksek moda, lüks ürün tüketimini teşvik ederken, yemek yeme neredeyse tabu olarak kabul edilmiş ve zayıflık yüceltilmiştir. Ancak son yıllarda, bu iki dünya bir araya gelmeye başlıyor.

Giysi tasarımı ve mutfak dünyaları, derin ve karmaşık bağlantılara sahip. Bu konu, New York Şehri'ndeki FIT (Fashion Institute of Technology) Müzesi'nde "Yiyecek ve Moda" sergisi ve aynı adı taşıyan kitapla keşfediliyor.

Son on yılda yemek esinli koleksiyonlar podyumları ele geçiriyor. Karl Lagerfeld, 2014 yılında Chanel markalı bir süpermarket modashow sunarken, aynı yıl Jeremy Scott'ın Moschino için tasarladığı koleksiyon, McDonald's'tan Hershey's'e kadar pop kültür yiyecek markalarının ikonografisini kullanarak oynuyordu.

Kişisel (eski Supreme kreatif direktörü Tremaine Emory'nin Denim Tears markası, 2022 koleksiyonunu büyüdüğü yiyeceklerden esinlenerek hazırladı) ve sıradışı (Rachel Antonoff'un "pasta montu", New York Times tarafından "geçen kışın 'Olay' montu" olarak adlandırıldı) yiyecek desenleri son zamanlarda her yerde karşımıza çıkıyor.

Podyum dışında, Prada, Gucci ve Ralph Lauren gibi moda markaları, alışveriş yapanlara favori markalarını harfi harfine tüketme olanağı sunan kafeler ve restoranlar açıyor. Moda tasarımcıları Phillip Lim ve Peter Som, yemek kitapları yazıp yemek dergilerine yazarken, Jason Wu ve Oscar de la Renta'nın ortak yaratıcı direktörü Laura Kim, Instagram hesaplarını kendi yemekleriyle dolduruyor.

Dünya genelinde hemen hemen herkes yemek yer ve giyinir. Bu faaliyetler sıradan görevler olabilir veya sanat formlarına yükseltilebilir - yüksek moda ve yüksek mutfak - ve zanaat, sanat ve duyusal özellikleri açısından çok farklı değildir.

Eleven Madison Park'ın sahibi Daniel Humm, modacı Gabriela Hearst'e FIT Müzesi'nin Moda Sanatı Ödülü'nü verirken, "Bir tasarımcı ile bir aşçı arasında birçok benzerlik bulunmaktadır," dedi. "Bu, malzemelerin kalitesi, zanaatın ustalığı, aynı zamanda her mevsimin değişen programı üzerinde çalışmakla ilgilidir."

Yarım yüzyıl önce, dünyanın en ünlü koutur evlerinden biri olan Christian Dior, zengin Fransız mutfağına olan sevgisinin bir övgüsü olarak bir yemek kitabı yayımladı. ("Yemek pişirirken kullandığımız malzemeler, haute couture'de kullanılan malzemeler kadar soyludur," Dior iddia edilen bir seferde dedi.) Önemli olan, yemek ve moda Fransız kültürel mirasının birer ifadesini oluşturur ve bu, ülkenin ekonomisi için büyük bir iş haline gelir. LVMH'yi düşünelim, 1987 yılında şampanya, konyak ve gösterişli bavullar üzerine kurulan ve şimdi dünyanın en büyük lüks konglomeratı olan bir şirkettir.

Yemek ve moda sürekli birbirine çekiliyor. Örneğin, yüksek kaliteli mutfak eşyaları şirketi Smeg, 2016 yılında Dolce & Gabbana ile işbirliği yaparak tasarım ikilisinin "la dolce vita" estetiğini yansıtan el boyaması buzdolaplarını tanıttı. Renkli Majolika seramik desenleri ve parlak narenciye meyveleri ile süslenmiş bu cihazlar, markaların İtalyan zanaat ve estetikleri arasında paralellikler çizer.

Ancak bu ilişki, markanın 2018 yılında Çinli bir modelin çubuklarla cannoli, spagetti ve pizza yemesini gösteren ve geniş bir şekilde ırkçı olarak kabul edilen videoları yayımladığında kötü bir şekilde geri tepti. Bu yanlış adım, Dolce & Gabbana'nın karlı Çin pazarındaki başarısını ciddi şekilde etkiledi ve yemek, diğer kültürlere erişim sağlayan erişilebilir bir yol sunarken aynı zamanda moda içinde kültürel sahiplenme konusundaki karmaşık tartışmalar için de uygun bir alan olduğunu gösterdi.

Ancak doğru yapıldığında, yemek ve moda markaları arasındaki işbirlikleri sadece her şirketin kimlik ve müşteri tabanını genişletmekle kalmaz, aynı zamanda sınırlı sayıda ürün "lansmanlarına" yüksek değer veren bir perakende kültüründe benzersizlik iştahını tatmin edebilir. Örneğin, Puma, Haribo şekerleme şirketi ve Amerika'nın en eski fast-food zinciri White Castle ile işbirliği yaparak eğlenceli, benzersiz ve Instagram'da paylaşılabilir spor ayakkabılar üretti.

Moda ve fast food arasındaki ilişki 1970'lere kadar uzanıyor. McDonald's, yüksek stilini ilk standartlaştırılmış üniformalarına sokmak için Seventh Avenue tasarımcısı Stan Herman'ı görevlendirdi. 2021 yılına gelindiğinde ise tasarımcı Brandon Blackwood, rapçi Saweetie'nin özel burger menüsünü anmak için McDonald's ile sınırlı sayıda çanta tasarladı.

Bazı durumlarda, bu işbirlikleri rastgele pazarlama hamleleri gibi görünebilir, ancak paydaşlar marka kimlikleri ve değerlerini birleştirdiklerinde başarılı olurlar ve müşterilerine doğrudan hitap ederler. Tasarımcı Telfar Clemens, 2017 yılında White Castle için üniformaları tasarlaması için davet edildiğinde, Times Square restoranında bir moda haftası sonrası parti düzenleyerek kendi moda etosunu tanıtmak bir fırsat olarak gördü. Clemens, üniforma tanıtımını kendi web sitesinde satışa sunulan sınırlı sayıda bir koleksiyonla destekledi.

Bu işbirliklerinin güzelliği, kendilerini pazarlamalarıdır - ortak markalı ürünler, geleneksel medyanın ilgisini çekmek için yeterince yeni ve aynı zamanda etkileyicilerin ve sanatçıların Instagram beslemelerini, taklitleri ve her zaman yaratıcı birleşiklerini doldurmak için kendi yaşamlarına sahiptir.

Sonuçta, yemek ve moda arasındaki bu ifadeler, kimlik oluşturmanın bir yolu olarak hizmet ediyor ve hem kelime anlamını hem de mecaz anlamını vurguluyor. Yiyecek ve moda, kültürel kimlikten çevresel sorunlara, iş adaletsizliğine ve beden politikalarıyla ilgilenme şekillerimizin birçok yönünü etkiliyor. Hem bireysel hem de toplumsal olarak kendimizi ifade etmenin hem kelime anlamını hem de mecaz anlamını vurguluyorlar.