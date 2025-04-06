Önceki gün Akmerkez'de objektiflere takılan Altınışık, Fas’ta çekeceği ikinci film için hazırlıklara başladığını söyledi.

Fas’ta daha önce The Buzz filminde başrolü üstlenen Mert Altınışık gördüğü büyük ilginin ardından ikinci film için yeşil ışık yaktı. Tekrar Faslı hayranlarının karşısına çıkacak olan yakışıklı oyuncu, "Faslı izleyicilerden gelen sevgi beni çok etkiliyor. Yeni projeyle tekrar buluşmak için sabırsızlanıyorum," dedi.