Fransız basınındaki haberlere göre, Noumea Cumhuriyet Savcısı Yves Dupas, Yeni Kaledonya'da 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında Saha Eylemleri Koordinasyon Birimini (CCAT) yöneten Tein de bulunuyor.

Savcılık, bu kişilerin Ada'da haftalardır yaşanan olayları başlatmakla suçlananlara yönelik açılan soruşturma kapsamında ifadelerinin alındığını bildirdi.

Yeni Kaledonyalı 11 kişinin gözaltı sürelerinin 96 saate kadar uzatılabileceği kaydedildi.

CCAT'den yapılan açıklamada ise birimin bugün Yeni Kaledonya'daki son duruma ilişkin basın toplantısı planladığı belirtilerek, "Sömürgeci devlet, bu toplantıyı yapması gereken CCAT temsilcilerini gözaltına alma kararı aldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Fransız makamlarının bu adımının Ada toplumu nezdinde gerilime neden olduğu vurgulandı.

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti. Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye polis ve jandarma göndermiş ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Ada'da yaşanan olaylarda 2'si jandarma 9 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu.

Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.