İSTANBUL- Türkiye’nin doğal afet etkisi ile sarsıldığı bu dönemde hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleriyle geleceğimiz olan çocukları ve onların eğitimlerini desteklemek bir kat daha fazla önem taşıyor. TOÇEV’in destekçileriyle hayata geçirdiği Puduhepa’nın Yeni Kız Kardeşi projesi de bu kapsamda Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak 5. ilham veren kadın bebeği, bir Kurtuluş Savaşı kahramanı olan “Halide Edip Adıvar” olarak belirlendi.

TOÇEV destekçisi Renan Tan Tavukçuoğlu’nun hayata geçirdiği ve 5 yıldır her yaştan kadına dokunan kapsamlı bir proje olan “Puduhepa ve Kızkardeşleri”; bez bebekler ve hikâye kitapları aracılığıyla 6-10 yaş arasındaki kız çocuklarının kendilerine güvenerek, tanıyarak, kaynaklarını öğrenerek güçlü bir şekilde büyümelerini ve ileride hem kendilerine hem topluma faydalı bireyler olmalarını hedefliyor. Proje kapsamında, TOÇEV bünyesinde 155 kız çocuğunun temel eğitimlerinin desteklenmesinin yanında elliden fazla kadına evinden çalışma imkânı sağlanıyor.

Cumhuriyetimiz 100 Yaşında: Halide Edip Adıvar

Cumhuriyetin 100. Yılında 5. ilham veren kadın bebeği, Puduhepa’nın yeni kız kardeşi; bir Kurtuluş Savaşı kahramanı olan “Halide Edip Adıvar” olarak belirlendi. Bu özel kahraman bebeğin kıyafet tasarımını Fırat Neziroğlu, kıyafetlerin dikimi ve el işçiliğini Nevruz Köyü Kadınları Kooperatifi emekçileri, kitabın yazar ve çizerliğini ise Demet Kılıç üstlendi. Bebeklerin üretimini ise deprem bölgesindeki kadınlara istihdam sağlama hedefiyle Antakya’da yaptırılıyor.

HABER: ERCAN AYDIN