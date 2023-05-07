İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Sancaktepe Belediyesi, Medeniyet Üniversitesi ve Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen SancaktepeTeknoloji Liderleri 'Yeni Neslin Teknolojisi' projesinin açılış töreni Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nde düzenlendi. Programa, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Dr. Gülfettin Çelik,Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş ve çok sayıda genç katıldı. Robotik kodlama ve drone atölyesi, 3 boyutlu tasarım atölyesi, üretim atölyesi, sanal gerçeklik, oyun ve dijital içerik geliştirme atölyesi, açık kaynak atölyesi ve otonom araçlar ile yapay zeka atölyesinin bulunduğu proje kapsamında 270 kayıtlı öğrenci, 6 atölye ve 50 projenin yer aldığı bildirildi.

“Çocuklarımız robotlar, İHA'lar, SİHA'lar, Togg'lar yapacak”

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma DÖğücü, "Bugün Sancaktepe'mizde gençlerimizle büyük bir gururu yaşadık. Teknoloji liderleri projemizi hayata geçirdik. Bu güzel mekânda geleceğe dair birçok buluşa imza atacak evlatlarımızı yetiştirecek, onlara mekân ve imkân sunacağız. Onlar da burada rahatlıkla hayallerini gerçekleştirmek, dünya teknolojilerinin kat kat üstüne çıkmak için bir imkân bulmuş olacaklar. Çünkü biz biliyoruz ki artık devletler teknolojiyle var. Ve bu teknolojiyi yakalamanın ötesinde üstüne çıkmamız gerekiyor. Gençlerimiz de bu anlamda inanılmaz becerikli, inanılmaz akıllı. Biz de onları destekleme adına İstanbul Kalkınma Ajansımız, Medeniyet Üniversitemizle iş birliği yaptık. Böylelikle çok güzel bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Çocuklarımız robotlar, İHA'lar, SİHA'lar, Togg'lar yapacak. Bunların yazılımlarını üretecek, içerikler oluşturacak. Üretmeye kadar her türlü imkânı gençlerimize bu mekanlarla sunmuş oluyoruz. Biz gurur duyuyoruz çünkü Vecihi Hürkuşlar'dan şimdiye kadar üretilememiş her şeyin gençlerimiz tarafından yapıldığını, tasarlandığını, üretildiğini ve kullanıldığını görüyor olmak bize gurur veriyor. Biz de bunun önünü açmak için gençlerimize imkân sunmuş olduk" dedi.

“Daha doğru bir yol seçmesinde katkı sağlıyor”

Projenin açılışına katılan Hüseyin Fatih Özden (18) "Teknofest'te su altı kategorisinde bu sene bin 200 takımdan ilk ona girdik. Aracımızın tüm parçalarını kendimiz tasarladık ve 3D yazılardan imal ettik. Sadece motor parçaları ve birkaç parçayı satın aldık. Diğerlerini kendi imalatımız olan parçalar. İnşallah seneye Teknofest'e ve dünya çapındaki su altı yarışmalarında dereceye girmeyi hedefliyoruz. Böyle merkezler aslında teknolojiyle alakası olmayan bir insanın bile gelip burada teknolojik malzemelerle haşır neşir olmasını sağlıyor. Gerçekten belki teknolojiyle yakından uzaktan ilgisi olmadığını düşünen ama böyle merkezlere gelince yazılım konusunda ya da tasarım konusunda ilgisi ve yeteneği olduğunu fark eden birçok insan var. Bu da ileride üniversite hayatında ya da iş hayatında o kişinin daha doğru bir yol seçmesinde katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

“Final aşamasında şu an 20 takım içerisindeyiz”

17 yaşındaki Ahmet Hilmi Güneş ise Teknofest'te finale kaldıkları proje hakkında bilgi vererek, "Biz bu rokete yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz. Teknofest'te roket kategorisi, üç ana daldan oluşuyor. Biz lise kategorisinde alçak irtifada yarışıyoruz. Hedefimiz bin 500 metreye çıkıp içinde bulunan görev yükünü sağ salim indirmek. Teknofest'te bu sene final aşamasında şu an 20 takım içerisindeyiz. Atış yağış nedeniyle ileri bir tarih ertelendi. Hedefimiz birinci olmak. Böyle ortamların oluşturması öğrenciler bakımından çok önemli. Öğrencilerin bu tarz teknoloji alanlarına, Teknofest farkındalığı oluşturmasını sağlıyor. Böyle ortamların asıl amacı bu farkındalığı oluşturmak. Bu ortamlar sayesinde burada projelerimizi geliştirip, tasarımını yapıp, üretim süreçlerini ilerletebiliriz. Yani işimiz daha da kolaylaşıyor aslında" ifadelerini kullandı.

HABER: METE YILMAZ