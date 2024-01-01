Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart'ta temeli atılan ve 21 Mayıs'ta açılışı yapılan 300 yataklı sağlık merkezinde, Fethiye ve Adem Tek çiftinin oğlu dünyaya geldi.

Çift, 3 kilo 300 gram doğan çocuklarına "Muhammet Talha" adını verdi.

Yeni yılın ilk saatlerinde bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren baba Adem Tek, "Rabbim çocuğu olmayanlara da nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Yeni yılda doğmasını hiç beklemiyorduk, rabbim nasip etti." dedi.

Depremlerin ardından zor zamanlar geçirdiklerini söyleyen Tek, "2 kız çocuğum vardı bir de oğlum oldu. Zor günler geçirdik. İnşallah 2024 yılı herkes için daha güzel günlerin geçirileceği bir yıl olur." diye konuştu.

Hastane personeline teşekkür eden anne Fethiye Tek ise "Depremden sonra ailemize çok güzel bir müjde geldi. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca hocamıza da çok teşekkür ederim. Allah vatanımızı, milletimizi daim etsin. Hayırlı evlatlar yetiştirmemizi nasip etsin inşallah." şeklinde konuştu.

Adana'da yılın ilk bebeği "Masal" oldu

Ayşe ve Emrah Çelik çiftinin saat 00.00'da doğan kız bebeklerine, "Masal" ismi verildi.

Anne Ayşe Çelik, gazetecilere, bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

İkinci bebeği olduğunu belirten Çelik, "Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çok memnun kaldık. Tüm sağlık personellerinden Allah razı olsun. Teşekkür ederim." diye konuştu.

Kahramanmaraş

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yılın ilk bebeği Necip Fazıl Şehir Hastanesi kadın doğum ek hizmet binası doğum servisinde saat 00.00'da dünyaya geldi.

Nuran ve Muhammet el-Türk çiftinin ikinci çocukları olarak 3 kilo 300 gram ağırlığında doğan bebeğe Mahmut Useyd ismi verildi.

Hastane Müdürü Fulya Debgici, gazetecilere, hayata gözlerini açan yılın ilk bebeğinin gayet sağlıklı olduğunu belirterek, "Anne ve bebek gayet sağlıklı. Bebeğimizin aileye hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle de tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum." diye konuştu.

Baba Muhammet el-Türk de ilk çocuğunun kız, ikincisininse erkek olarak dünyaya geldiğini belirterek, ailecek çok mutlu olduklarını söyledi.

Malatya

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 2 kilo 950 gram ağırlığında dünyaya geldi. Anne ve baba kız çocuklarına hangi ismi vereceklerini henüz kararlaştırmadı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 00.05'te dünyaya gelen bebeğin annesi 21 yaşındaki Sıla Gökçe, ev hanımı olduğunu söyledi.

İlk bebeğinin, yeni yılın da ilk bebeği olduğunu belirten Gökçe, "İlk bebeğim, yeni yılda bana hediye gibi oldu. İsmine daha tam karar veremedik, kararsızız. Herkes için sağlıklı, mutlu ve huzurlu seneler olur inşallah." dedi.

Baba Vedat Gökçe de ilk defa baba olmanın heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Yeni yıla mutlu, sağlıklı gireriz inşallah. Baba olma duygusu çok farklı ve güzel. Allah herkese nasip eder inşallah. Tarif edilemez, güzel bir şey. Herkesin yeni yılda sağlıklı ve mutlu bir yıl geçirmesini dilerim." diye konuştu.

Kadın doğum uzmanı Şeyma Çolak Yüksek ise annenin sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdiğini belirterek, "Anne ve bebek şu an için sağlıklı. Herhangi bir problem yok. Yeni yıla iyi dileklerimizle girmek istiyoruz. Hiçbir anne ve bebeğe zarar gelmesin. Her anne ve bebek sağlıklı şekilde birbirlerine kavuşsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hastane çalışanları, bebek ve ailesiyle fotoğraf çektirdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da yılın ilk bebeği Derya ve Abdurrezak Öden çiftinin ilk çocuğu "Fevzi" oldu.

Anne Öden, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 kilo 260 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Derya Öden, yılın ilk dakikalarında çocuğunu kucağına almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hastanede aileyi eşi Fatmanur Şıldak ile ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Şıldak, 00.02'de dünyaya gelen ilk bebeği karşılamanın mutluluğunu, heyecanını ailesiyle birlikte yaşadıklarını belirtti.

Fevzi'ye uzun ve sağlıklı ömürler dileyen Şıldak, yeni yılın Şanlıurfa'ya ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Yusuf Ziya Kızıldemir de Fevzi'nin sağlık bir bebek olarak dünyaya geldiğini kaydetti.

Vali Hasan Şıldak, daha sonra bebeğe altın taktı.

Gaziantep

Gaziantep'te yılın ilk bebeği Cemal ve Fatma Yıldız çiftinin Gaziantep Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen "Mustafa" adlı bebeği oldu.

Anne Fatma Yıldız, gazetecilere, bebeklerine sağlıklı şekilde kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sağlık personeline teşekkür eden Yılmaz, "Yılın ilk bebeği oldu, çok mutluyuz." dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu anne Yıldız'ı ziyaret ederek, bebeğe altın taktı.

Balıkesir

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde, saat 00.01 ile 00.02 de ikiz tüp bebek dünyaya geldi.

Ailesi 10 yıl sonra dünyaya gelen bebeklerine Yaman ve Buğlem ismini verdi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile eşi Şenay Ustaoğlu da aileyi ziyaret etti.

Aileyi tebrik eden Ustaoğlu, Balıkesir'de 2024'ün ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini belirterek, aileyi tebrik etti.

Vali Ustaoğlu ve eşi Yaman ve Buğlem bebek için aileye çeyrek altın hediye etti.

İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ve Hastane Başhekimi Abdullah Osman Koçak da ziyarette hazır bulundu.

Ustaoğlu, hastane çalışanlarının da yeni yılını kutladı.

Trabzon

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Kadın Doğum Polikliniği'nde, saat 00.05'de, 3 kilo 210 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya geldi.

Nilay ve Tarık Söğüt çifti sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeklerine "Kuzey" ismini verdi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Başhekim Doç.Dr. Hasan Rıza Aydın ve hekimler aileyi hastanede ziyaret etti.

Aileyi tebrik eden Usta, Trabzon'da 2024'ün ilk bebeğinin dünyaya geldiğini belirterek, aileyi tebrik etti.

Usta, ailenin 3. bebeği olduğunu ifade ederek, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesini diledi.

Kocaeli

Kocaeli'de 2024 yılının ilk bebeği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doğdu.

Şule ve Mustafa Süzen çifti 00.02'de 3 kilo 310 gram ağırlığında doğan kız bebeklerine ''Aybike" ismini verdi.

Baba Mustafa Süzen çocuklarının yılın ilk bebeğinin olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Anne Şule Süzen ise ilgilerinden dolayı hastane personeline teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da anne ve bebeğin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak şunları kaydetti:

''Kocaeli Şehir Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Şule ve Mustafa çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Aybike bebek.''

Kayseri

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniği'nde, saat 00.02'de, 3 kilo 300 gram ağırlığında bebek dünyaya geldi.

Kezban ve Oğuz Alkan çifti, sağlıklı şekilde dünyaya gelen bebeklerine "Ceylin" ismini verdi.

Kezban Alkan, gazetecilere, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Tüm çocuklar için güzel bir yıl olmasını temenni eden Alkan,"Yeni yılın yeni bebeği olduğu için çok heyecanlıyım. Yeni yılın herkese güzellikler getirmesini diliyorum. Bize de yeni yılın ilk bebeği olması sürpriz oldu. Heyecanlı ve duygusalız. İkinci çocuğumuz." dedi.

Baba Oğuz Alkan da yeni yıla bebekleri ile girdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Dünyada tüm bebeklerin huzurlu bir hayat geçirmesi gerektiğini aktaran Alkan, Filistin'deki bebekler için de savaşın bitmesini diledi.

Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Ertuğrul Keklik de hastanelerinde 2024 yılının ilk bebeğinin dünyaya geldiğini aktardı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Arzu Karakaş Aydın ise bebeğin normal doğumla dünyaya geldiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da Alkan ailesini dünyaya gelen bebekleri için hastanede ziyaret etti.

Konya

Konya'da 2024 yılının ilk bebeği Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğdu.

Kezban ve Halil İbrahim çiftinin kız bebekleri 3 kilo 750 gram ağırlığında doğdu. Saat 00:01'de dünyaya gözlerini açan bebek ile annesinin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.

Uyanık çifti, 22 yıllık evliliklerinde 3'üncü çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Aileyi hastanede ziyaret eden Konya Valisi Vahdettin Özkan, altın hediye ederek bebeğe sağlıklı ve uzun ömür diledi.

Ziyarete katılan İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da aileye yeni doğan hediye paketi verdi.

Mardin

Mardin'de Kızıltepe Devlet Hastanesinde Havva ve İbrahim Çalka çiftinin 00.09'da 3 kilo 80 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğine "Muhammed Hüseyin ismi" verildi.

Anne Çalka, yeni yılın ilk dakikalarında anne olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "5'inci çocuğum oldu. 4 kızım vardı, şimdi erkek evladım da oldu. Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok mutluyum." dedi.

Baba Çalka da mutluluğunu dile getirerek, "Kız erkek bizim için fark etmiyor. Sağlıklı olması yeterli." ifadelerini kullandı.

Hastanede görevli Uzm. Dr. Hacı Eraslan da anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Bingöl

Bingöl'de de yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Hatice" ismi verildi.

Gülsüm ve Ömer Arslan'ın çiftinin saat 00.00'da Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilen doğumla 2 kilo 670 gram ağırlığında doğan bebeklerine "Hatice" ismi verildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, aileyi ziyaret ederek, tebriklerini iletti.

Bebeğe altın hediye eden Usta, sağlıklı, uzun ömür temennisinde bulundu.

Anne Gülsüm Arslan, ilk bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Vali Usta, 2023 yılının son dakikalarında dünyaya gelen "Kerem" isimli bebek ve ailesini de ziyaret etti.

Elazığ

Elazığ'da 2024 yılının ilk bebekleri, "Eymen", "Asilhan" ve "Doğu" oldu.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Büşra ve Kadir Canpolat çiftinin ilk çocuğu "Eymen" bebek 3 kilo 600 gram olarak dünyaya geldi.

Ümmü Gülsüm ve Durukan Yağdıran çiftinin ikinci çocuğu "Asilhan" ise 4 kilo 100 gram ağırlığında doğdu.

Belgin ve Emre Erol çiftinin ikinci çocuğu "Doğu" bebek de 2 kilo 750 gram olarak dünyaya gözlerini açtı.

Vali Ömer Toraman ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ziyarette bulundukları yeni yılın ilk bebeklerine altın taktı.