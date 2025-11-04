İSTANBUL (AA) - MEHMET SELÇUK GÜÇLÜ - Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 'Yerli ve milli dijital mesajlaşma platformumuz BiP ile Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalıyor.' dedi.

Türk mühendislerce yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Turkcell'in dijital mesajlaşma platformu BiP'in ara yüzü yenilendi.

Uygulama, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve iletişimi kolaylaştırmak amacıyla yenilenen ara yüzüyle daha kolay bir kullanım deneyimi sunuyor.

Bu kapsamda daha anlaşılır ve sadeleştirilmiş ekranlar sayesinde kullanıcılar, sık tercih ettikleri özelliklere çok daha hızlı şekilde erişebiliyor, ayrıca daha iyi bir iletişim deneyimi yaşıyor.

BiP'in sohbet ve arama sekmelerindeki düzenlemelerle yenilenmiş acil durum ekranı, uygulamaya modern bir görünüm kazandırıyor.

Ayrıca hatırlatıcılar, anlık video mesajları, sohbet filtreleri ve grup görüşmelerine kolay geçiş gibi yeni özelliklerin de eklendiği uygulamayla kullanıcı deneyiminin artırılması hedefleniyor.

Yenilenen kanallar sekmesiyle farklı ilgi alanlarına yönelik takip edilebilecek tüm BiP kanal içerikleri tek bir sayfada toplandı.

- OVA ve ÖBS kanalları

Ayrıca yeni eğitim-öğretim yılında bakanlık, okul yöneticileri, öğretmen ve veliler arasındaki bilgi akışı da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve BiP işbirliğiyle geliştirilen Öğretmen Bilgi Servisi (ÖBS) ve Okul Veli Asistanı (OVA) kanalları üzerinden sağlanmaya başlandı.

Okul Veli Asistanı, eğitim-öğretim döneminde, velilerin çocuklarının eğitim süreçlerini tek bir kanaldan kolaylıkla takip edebilmesini sağlıyor.

Velilerin yalnızca ilk kullanımda e-Devlet üzerinden e-Okul doğrulaması yapması gerekiyor. Ardından öğrenciye ait devamsızlıklar, sınav tarihleri, sınav notları ve nakil detayları gibi bilgilere düzenli olarak BiP üzerinden ulaşılabiliyor. MEB'e ait güncel duyurular da bildirim olarak kanaldan ayrıca paylaşılıyor.

Veri güvenliği de platformun en güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. OVA üzerinden gelen tüm bilgiler, Turkcell'in Türkiye'deki veri merkezlerinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde şifrelenerek saklanıyor. Bu sayede verilerin ülke dışına çıkmadan, BiP üzerinden güvenle paylaşılması sağlanıyor.

Öğretmen Bilgi Servisi de öğretmenlerin güncel duyurulara ya da bakanlık düzeyindeki mesajlara hızlı ve güvenli şekilde erişebilmesine imkan tanıyor. Ayrıca sistem, eğitimcilere idari bildirimler ve e-hizmet bilgilerinin kolaylıkla iletilmesini sağlayan kapalı bir kanal olarak öne çıkıyor.

ÖBS, sadece öğretmenlerin ve idari kadronun kullanabileceği şekilde tasarlanırken kanala Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm öğretmen ve idari kadrolar otomatik olarak entegre ediliyor.

- 'Ülkemizi güçlü bir geleceğe bağlamaya devam edeceğiz'

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, BiP uygulamasındaki son yeniliklere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, marka olarak teknolojiye yatırım yaparken önceliklerinin insan odaklı projeler olduğunu söyledi.

Koç, Turkcell için teknolojinin, topluma değer katan ve hayatı kolaylaştıran bir güç olduğunu dile getirerek, 'Fiber altyapıdan yapay zekaya, veri merkezlerinden dijital hizmetlere kadar Türkiye'yi geleceğe hazırlarken eğitim, kültür, spor ve toplumsal fayda alanlarındaki projelere de özel önem veriyoruz.' diye konuştu.

Bu yaklaşımın en güncel örneklerinden birinin de Milli Eğitim Bakanlığı ile BiP üzerinden hayata geçirdikleri OVA ve ÖBS olduğunu vurgulayan Koç, Türkiye genelinde erişime sunulan iki kanal sayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, okul yöneticileri ve öğretmenler arasında hızlı ve merkezi bir iletişim ağı kurulduğuna dikkati çekti.

Koç, aynı zamanda velilerin öğrencilerinin eğitim süreçlerini de güvenli şekilde takip edebilmelerinin sağlandığını anlattı.

OVA ile velilerin, çocuklarının sınav tarihleri, notları ve devamsızlık gibi bilgilerini görebildiğini ifade eden Koç, 'Tüm bu önemli bilgiler güvenli, hızlı ve merkezi bir şekilde veliler ile paylaşılıyor. Yerli ve milli dijital mesajlaşma platformumuz BiP ile Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalıyor.' dedi.

Koç, OVA ve ÖBS ile hedeflerinin net olduğunu kaydederek, hedeflerinin, teknolojiyi insan için üretmek, eğitimde dijitalleşmeyi yerli çözümlerle sağlamak ve çocukların geleceğine güvenli bir iletişim altyapısı bırakmak olduğunu söyledi.

Bunun yanı sıra BiP uygulamasının, yenilenen ara yüzüyle kullanıcı deneyimini geliştirmek ve iletişimi kolaylaştırmak üzere güncellendiğine işaret eden Koç, BiP'i kullanıcıların çok daha rahat kullanabileceği şekilde sadeleştirdiklerini dile getirdi.

Koç, BiP'i daha akıcı ve zengin bir iletişim platformuna dönüştürdüklerini vurgulayarak, 'Turkcell olarak, kurduğumuz her teknoloji köprüsüyle ülkemizi güçlü bir geleceğe bağlamaya devam edeceğiz.' diye konuştu.