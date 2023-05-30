Mehmet Can Varlık, kendisini Yeni Çağrı'ya anlattı...

"Ben Mehmet Can Varlık. 1998 doğumlu Karadeniz’in en doğusu olan Artvin’li , çalışma aşığı, biraz müzisyen, biraz yazar ve en önemlisi hayalleri olan girişimci bir vatandaşım. Yaklaşık 8 yıldır sosyal medyada konsept projeler geliştirip takipçiler ile buluşturmaktayım. Lise zamanında sayfacılık adı altında başlayan bu iş şuan milyonlara hitap eden sayfalar haline geldi. Kurumsal kısım tamamen farklı olmakla beraber amacım sadece kitlenin artması değil, bu kitlenin verimli şekilde artmasına doğru evrildi.Yaklaşık 1.5 yıldır vitamin piyasasında olan markamız VitaBear ile kısa zamanda en çok ziyaret edilen pazaryeri olan Trendyol'da toplam 200.000'e yakın ürün favorimiz oldu ve en çok tercih edilen ürün haline gelmeyi başardık. Bu süreçte gerek aldığım eğitimler , gerek A/B testleri için yapılan yatırımlar, gerekse harcanan zaman hepsi öğrenmek ve gelişmek için bir süreçti. Asla bitmeyecek olan bu süreç zaman zaman ödüller ile taçlandırılabiliyor. 4. Altın Yıldız Ödüllerinde bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Çok sevdiğim bir söz ile konuşmamı sonlandırmak istiyorum; Yetenek oyunlar kazanır, ancak takım çalışması şampiyonluklar kazanır. - Michael Jordan"