Eroğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başında oyun üstünlüğünü ellerine aldıklarını söyledi.

Ön alan baskısını iyi yapan Antalyaspor'a karşı orta sahadan üçüncü bölgeye geçişleri değerlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Eroğlu, "Savunma arkasına attığımız toplarla pozisyon bulduk. Golü biz atsaydık farklı bir senaryo oluşabilirdi. Son maçlarda olduğu gibi yine şanssız bir gol yedik. 2-0'dan çevirmek için efor sarf ettik ama girdiğimiz pozisyonları bir türlü değerlendiremedik." diye konuştu.

Deplasmanda oynamalarına rağmen gol pozisyonları bulduklarına dikkati çeken Eroğlu, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Yeni bir takım olma yolunda mücadele ediyoruz. Önümüzdeki süreçte gerçekten iyi bir takım olacağız. Göreceksiniz. Süreç bizim tarafımızda iyi işlemiyor. Son 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynadık. Fikstür böyle denk geldi. Bu durumun altından kalkmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

AA