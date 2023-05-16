İSTANBUL AA- Yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve BKM Mutfak iş birliği ile gerçekleştirilen festivalde, 7 uzun metraj ve 8 kısa metraj film yarışacak.

Uluslararası Uzun Metraj Filmleri kategorisinin jürisi, Reis Çelik başkanlığında, oyuncu Vildan Atasever ve Hatice Aslan, görüntü yönetmeni Barış Aygen ve sinema yazarı Fırat Sayıcı'dan oluşuyor.

Başkanlığını yönetmen Kıvanç Sezer'in yapacağı Uluslararası Kısa Film Yarışma jürisinde ise oyuncular Selin Yeninci, Umut Karadağ, müzisyen Saki Çimen ve Prof. Dr. Nilay Ulusoy yer alıyor.

Ödül kazanan filmler, 4 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Salonu'nda gerçekleştirilecek törende açıklanacak.