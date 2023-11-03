Haber: Damla Oya Erman

YouTube Kids ve Gençlik Ürün Yönetimi Direktörü James Beser, platformun belirli vücut ağırlıklarını yücelten içerikler dahil olmak üzere bazı konulardaki videoların tekrarlanan önerilerini sınırlamayı hedeflediğini açıkladı.

Bu değişiklik, YouTube'un üçüncü taraf gençlik sağlığı uzmanlarından oluşan danışma kurulu ile yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olarak geliyor. Beser, belirli içerik kategorilerinin "tek bir video olarak zararsız olabileceğini, ancak bazı gençler için tekrar izlendiğinde sorunlu olabileceğini" belirtti.

YouTube'un genç kullanıcılarına yönelik öneri sistemi üzerinde yapılacak bu değişiklik, platformun gençlerin güvenliğini artırma çabalarının bir parçası olarak geliyor. Bu güncelleme ayrıca "ara ver" hatırlatmaları ve kriz kaynakları hakkında bilgileri daha öne çıkarma gibi diğer önlemleri içeriyor.

Sosyal medya platformları, özellikle gençlerin zihinsel sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle artan bir şekilde eleştiri altında. 2021 yılında, Instagram ve YouTube, genç kullanıcılara aşırı kilo kaybı ve diyet içeriği sunan hesapları teşvik ettikleri için eleştirilere maruz kaldı. Bu yılın başlarında, YouTube, yeme bozukluğu içeriği politikalarını güncelleyerek, konuyla ilgili belirli türdeki videolara yasaklar getirip diğerlerini yalnızca yetişkinlere izlenebilir kıldı.

YouTube ayrıca son yıllarda aşılar ve kürtaj gibi tıbbi konularla ilgili yanlış bilgileri ele alış şeklini de güncelledi.

YouTube'un belirli kategorilerdeki videoları tekrarlanan öneriler arasından çıkaracağını söylemesi, "fiziksel özellikleri karşılaştıran ve bazı türleri diğerlerine göre yücelten içerikler, belirli fitness seviyelerini veya vücut ağırlıklarını idealize eden içerikler veya temas olmayan dövüşler ve tacizi içeren içerikler" dahil olmak üzere şu tür videoları içerir: Beser.

Uzmanlar, "sağlıksız standartları veya davranışları idealize eden içeriklerin daha sık görünmesinin, potansiyel olarak sorunlu mesajları vurgulayabileceğini" ve bu mesajların bazı gençlerin kendilerini nasıl gördüğünü etkileyebileceğini belirttiler. Bu nedenle, YouTube, gençlerin sağlıklı alışkanlıklarını sürdürmelerine yardımcı olabilecek bir yol belirlemeyi amaçlıyor.

Yeni kuralların tanıtılmasının yanı sıra uygulanması da önemlidir ve YouTube, öneri sınırlamalarının bu yıl ABD'de yürürlüğe gireceğini ve gelecek yıl diğer ülkelerde uygulanacağını belirtti.

Ayrıca, YouTube'un "ara ver" ve "uyku zamanı" hatırlatmaları, artık YouTube Shorts ve uzun videolarda "tam ekran kaplamalar" olarak görünecek. Bu hatırlatmalar, varsayılan olarak her saat başı genç kullanıcılar için belirecektir, ancak ebeveynler bu sıklığı güncelleyebilecekler.

Platform ayrıca kriz kaynak panellerini genişleterek, kullanıcılar "intihar, kendine zarar verme ve yeme bozukluğu" gibi konuları araştırdığında tam ekran olarak gösterecek. Bu kaynak panelleri tüm yaş gruplarındaki kullanıcılara gösterilecek ve daha olumlu arama terimleri için öneriler içerecektir.

YouTube, aileler ve gençler için çevrimiçi içerik oluşturmayla ilgili güvenli rehberler de sunmaya başlıyor.