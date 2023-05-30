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YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.

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