Ankara
YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.
AA
YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.
AA
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