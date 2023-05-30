Ankara

YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.

Mansur Yavaş’tan ikinci tur sonuçlarına ilişkin ilk açıklama: Milletimizin tercihine saygılıyız Mansur Yavaş’tan ikinci tur sonuçlarına ilişkin ilk açıklama: Milletimizin tercihine saygılıyız

AA